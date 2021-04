Rastreio do Cancro da Pele em Almeirim

O Centro de Saúde de Almeirim vai organizar um rastreio ao Cancro da Pele no dia 8 de maio.

Segundo a Liga Portuguesa contra o Cancro, o critério para a seleção de doentes é que a população tenha mais de 50 anos ou que tenha mesmo de 50 anos e que apresente características como História Familiar de Cancro da Pele, mais de 50 sinais pelo corpo, pele clara e olhos claros e profissão que implique grande exposição solar.

O rastreio no dia 8 de maio vai realizar-se entre as 09h30 da manhã até às 13h da tarde e das 14h00 até às 17h30. As marcações presenciais são no Centro de Saúde na cidade de Almeirim e nas extensões de saúde de Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo.