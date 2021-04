Centro de testagem gratuito fecha

O Centro de Testagem Covid-19 que a Unidade de Saúde e a Câmara instalaram no Centro Coordenador de Transportes vai fechar no próximo sábado, uma vez que a situação no concelho melhorou nos últimos dias e Almeirim deixou o estado de “alerta”.



Para o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, os “15 dias depois de termos entrada para a lista dos concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes e fruto do esforço de todos os que cumpriram as regras impostas pela DGS foi possível baixar para, hoje, 58 casos por 100 mil. Cumprir regras é a melhor ajuda que podemos dar à nossa saúde, à nossa saúde mental e à nossa economia. No próximo dia 1 avançamos para uma nova fase onde o comercio, restauração etc vão conseguir fazer outro horário.”



O autarca deixou ainda uma palavra de agradecimento à população e ao pessoal das unidades de saúde do concelho: “Quero agradecer a todos os Cidadãos do nosso concelho. Quero agradecer em especial aos profissionais de saúde o seu enorme esforço que muito contribuiu para este resultado.”

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, neste Centro de Testagem foram realizados mais de 600 testes e não foram detetados casos positivos.