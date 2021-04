“Novo” IVV parado

As obras do IVV, Imóveis de Valências Variadas, estão paradas depois de ter sido detetado um problema de fundações e cave do edifício.



O tema foi tornado público num texto de António Cruz Martins na coluna de opinião de O ALMEIRINENSE.



“Pouco depois de se iniciarem as obras, estas pararam e assim continuam há alguns meses. Quando a CDU questionou o motivo da paragem das obras, o sr. presidente da Câmara respondeu que durante os trabalhos de demolição se concluiu que a situação era mais complexa do que se esperava. Já este ano, foi aberto um procedimento para concurso público com a descrição “Alteração de fundações e cave do antigo edifício do IVV”. O preço base destas obras a mais é de 674.854,34€. A obra ainda mal começou e já temos uma “derrapagem” de quase 15%”.



O deputado municipal acrescenta no jornal de 15 de abril que “não é preciso ser especialista para perceber que estamos perante um erro grosseiro de projeto! A pergunta que se impõe é como é que ninguém da Câmara se apercebeu desta falha? Há responsabilidades a pedir e não só ao projetista. O executivo da Câmara Municipal de Almeirim tem a obrigação de acompanhar diligentemente os projectos em que está envolvido, e a responsabilidade política de uma gestão cuidada dos dinheiros públicos que lhe são confiados.”

A obra foi inicialmente adjudicada pelo valor de 4.532.528,73€.