A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval vai receber no dia 8 de maio às 11h00 da manhã a sessão de Sábados aos Contos. A escolha de sábado para a iniciativa é a peça de teatro “A Casa dos Contos”.

O teatro tem como público-alvo as crianças dos quatro aos 12 anos de idade e é uma atividade gratuita e com lotação reduzida. A entrada no espetáculo requer marcação prévia através do mail biblioteca@almeirim.pt ou pelo contacto 243 594 122.