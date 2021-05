Liceu sem fibrocimento

A remoção do fibrocimento em várias escolas do concelho de Almeirim iniciou-se a 10 de agosto de 2020 e chega agora à Marquesa da Alorna.



É um investimento de 360 mil euros a juntar ao das 2 EB23 Febo Moniz e de Fazendas de Almeirim que totalizam cerca de um milhão de euros de obra.



“Apesar de a ESMA nao ser uma escola da nossa responsabilidade entendemos que devíamos de assinar com o Ministério o protocolo que permite agora avançar com esta obra. No final é a comunidade escolar que fica a ganhar”, diz Pedro Ribeiro nas redes sociais.