Noticia O Almeirinense: Câmara assina acordo inédito para pagar vacinas

A Câmara Municipal de Almeirim foi a primeira autarquia no país a assinar um acordo que vai permitir suportar os custos de 1000 vacinas da gripe aos mais de 65 anos, grávidas e grupos de risco. A Câmara vai gastar 2500 euros com esta iniciativa.



O acordo assinado entre a autarquia e a Associação Nacional das Farmácias, a Associação de Farmácias de Portugal e a Farminveste, cujo objetivo é a administração gratuita da vacina contra a gripe sazonal por farmácias comunitárias aderentes do concelho de Abrantes, no âmbito do programa nacional “Vacinação SNS Local”.



Os utentes com mais de 65 anos de idade, grávidas e grupos de risco que recorrerem às farmácias aderentes, a partir de 15 novembro, deverão apenas facultar, aquando da vacinação, o nome, número de utente e apresentar a sua identificação pessoal para confirmação da idade.