Regras dos Casinos Online em Portugal

Os casinos existem em Portugal desde o século XIX, e fomos um dos primeiros países da Europa a regulamentar os mesmos de acordo com a lei. Hoje em dia, os casinos físicos continuam a receber milhares de clientes todos os anos, sendo uma das formas de entretenimento mais procurada.

No entanto, a verdadeira revolução do jogo em Portugal deu-se em 2015, quando foi criada a primeira lei do jogo online.

Desde então, a procura pelos casinos online cresceu exponencialmente, com cada vez mais diversidade e uma regulamentação forte, tornando-se num mercado em franca expansão.

Com anos de experiência no mundo dos casinos online, algumas das regras fundamentais que mantêm este mercado responsável e seguro.

O Jogo Online

Como referimos, em 2015 foi promulgada a lei do jogo online em Portugal e o sector dos casinos online disparou. Com esta lei, passou a ser obrigatório para todos os operadores de jogo digitais terem uma licença legal para explorarem esta atividade.

Assim, começámos a ter mais cassinos online confiáveis e os consumidores passaram a sentir-se mais seguros ao utilizar este tipo de plataformas. A lei contribuiu também para melhorar o Orçamento de Estado, que tem arrecadado milhões em impostos desde então.

Atualmente, o jogo online em Portugal, como os casinos e as apostas desportivas, transformaram-se numa indústria milionária. Os portugueses gastam cada vez mais em serviços do género com um aumento progressivo de sites e opções de escolha.

Apesar da regulamentação ser forte, ao usar estas plataformas deve ter sempre em atenção se as mesmas são legais e evitar ao máximo jogar em casinos não autorizados.

Licenças de Jogo

A regulamentação das plataformas de jogo online é controlada pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). O processo é relativamente simples, mas exige algumas condições que garantem a criação de um casino online legítimo.

Para pedir uma licença é necessário que o requerente tenha uma situação contributiva e tributária regularizada em Portugal. O projeto tem de ter provas de idoneidade, com capacidade económica e técnica, uma boa estrutura e arquitetura de software coerente com a lei.



Com todos os parâmetros cumpridos, a SRIJ aceita e delibera sobre os pedidos, tendo ainda em conta que, sejam empresas ou particulares, têm de estar a aptos a pagar todas as taxas associadas ao processo, e não possuírem dívidas prévias.



As licenças de jogo online da SRIJ precisam ainda de ser renovadas no prazo de três anos, mantendo assim a garantia que permanecem cassinos online confiáveis.

Requerimentos Básicos

A lei do jogo online está desenhada para proteger os consumidores portugueses e manter o mercado do casino online legítimo.

Além das licenças necessárias, existem uma série de requerimentos básicos elaborados, essenciais para proteger a segurança dos utilizadores, bem como, combater algumas contrariedades sociais, como o vício do jogo.

Assim, existem quatro regras fundamentais subjacentes à lei:

Proteção dos menores de idade e prevenção do jogo excessivo;

Evitar fraude e branqueamento de capitais;

Assegurar a cibersegurança antecipando comportamentos criminosos;

Garantir a integridade das competições desportivas;

De relembrar que a regulamentação do jogo em Portugal respeita as normas europeias de jogo, onde os princípios fundamentais se alinham com os da SRIJ.

Existem ainda mecanismos oficiais que procuram limitar o potencial negativo dos casinos online e plataformas de jogo. Os consumidores podem requisitar suspensões temporárias ou permanentes de determinados sites, usando a “possibilidade de autoexclusão”, e foram criadas limitações à publicidade que ajudam a prevenir a vulnerabilidade dos jogadores.



Desde que a lei do jogo online foi promulgada e a regulamentação tornou-se mais forte, que os casinos online têm tido um crescimento avassalador no nosso país. As regras e licenças implementadas colocaram algumas barreiras a este tipo de plataformas, mas foram muito benéficas para o crescimento do sector.

Os casinos licenciados cumprem ainda várias inspeções por parte do SRIJ, o que garantem uma segurança acrescida para todos os jogadores. Pode assim desfrutar de toda a diversão dos casinos online com a certeza que a sua segurança está em primeiro lugar!