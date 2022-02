Erasmus+: Mobilidades da nova geração de projetos￼

Ao abrigo da Acreditação Erasmus para 2021-2027, no âmbito da Ação Chave 1 (KA1) do Programa Erasmus+, no setor Ensino e Formação Profissional (VET), a Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), inicia um novo projeto de mobilidades.

Terão início, a 20 de fevereiro, duas mobilidades de staff para Job–shadowing. O formador de Restaurante/Bar, José Pereirinha, estará uma semana em Buchum, Alemanha, para iniciar uma nova parceria com a Gewerkstatt, uma entidade de formação profissional sem fins lucrativos, fundadora da BOGATA, guesthouse, centro de conferências e centro de qualificação e emprego para profissões gastronómicas, onde poderá aprender novos métodos de trabalho, na sua área de formação.

Por outro lado, Margarida Cunha, técnica de Empregabilidade, Comunicação e Projetos Erasmus, estará, também durante uma semana, em Granada, Espanha, para acompanhamento do seu posto de trabalho no IES Zaidín-Vergeles, uma escola profissional de Andaluzia, nova parceira da EPVT, onde poderá observar processos de estágio, procedimentos de comunicação externa da escola e, discutir projetos Erasmus e novas formas de colaboração.

Estas atividades de mobilidade pretendem reforçar a qualificação e motivação dos colaboradores que nelas participam, trazendo mais-valias para a escola e, consequentemente, para a formação dos alunos.

Com o objetivo de integrar no mercado de trabalho jovens recém-diplomados, a EPVT inicia também seis mobilidades para fins de aprendizagem de longa duração, Erasmus PRO. A 22 de fevereiro, Nuno Tavares, graduado do curso profissional Técnico/a de Restaurante/Bar parte para Odense, Dinamarca, para estagiar por seis meses no restaurante Sortebro Kro, parceiro da EPVT há já algum tempo.

A 01 de março é a vez de cinco jovens viajarem para St. Julians, em Malta. Ana Mateus e Leonardo Gonçalves, diplomados do curso Técnico/a de Restaurante/Bar irão estagiar no hotel Corinthia St George’s Bay, com o colega Hugo Marques, diplomado de Turismo.

Também recém-graduadas do curso profissional Técnico/a de Turismo, Sara d’Almeida e Sofia Tátá, irão estagiar por seis meses no Marina Hotel Corinthia Beach Resort, do mesmo grupo, parceiro da escola de há vários anos.

Estes estágios profissionais Erasmus+ visam promover a empregabilidade dos jovens, através da formação contínua, criando novas oportunidades de trabalho em diferentes países da Europa.

Ainda ao abrigo desta nova geração de projetos, a EPVT receberá, entre 28 de fevereiro e 04 de março, um professor espanhol da escola profissional IES Zaidín-Vergeles – Granada. Luis Ortega Ramirez é o coordenador Erasmus+ KA102 e fará o seu Job-shadowing para preparar os próximos projetos Erasmus e novas formas de cooperação entre ambas a escolas, para mobilidades de alunos.

Recentemente, a EPVT realizou uma nova candidatura Erasmus+, para mobilidades no ano letivo 2022/2023.