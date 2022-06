Crianças celebram o Dia Mundial do Ambiente em Almeirim

Mais de um milhar de crianças deram vida ao Parque da Zona Norte de Almeirim esta terça-feira, 7 de junho, com uma jornada repleta de atividades didáticas em clima de diversão. Foi um dois em um, com a comemoração do Dia Mundial da Criança e do Dia Mundial do Ambiente envolvendo as creches, os jardins de infância e as escolas do primeiro ciclo e IPSS de todo o concelho de Almeirim.

Apesar das sombras, o calor e a atividade física despertaram a sede. A Águas do Ribatejo disponibilizou fontes com água da rede pública para todos os participantes que tiveram também direito a lanche saudável com pão, sumo e fruta.

Música, dança, insufláveis e espaços de aprendizagem de suporte básico de vida ou reciclagem animaram o dia num misto de aquisição de conhecimentos e diversão.

A iniciativa da Câmara Municipal de Almeirim contou com a presença da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Proteção Civil, bombeiros, GNR, serviços de saúde, farmácias, associações de pais e um conjunto de outras entidades públicas e privadas.

No final o cansaço era notório, mas foi por uma boa causa.