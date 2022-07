Porque Hollywood ama uma emocionante cena de filme com tema de casino

Casinos e desenvolvedores de jogos trabalham constantemente nas suas ofertas para atrair mais jogadores. Como resultado, testemunhamos um número crescente de jogos que podemos desfrutar em todo o mundo, seja na Europa, na Ásia, nas Américas ou nos melhores casinos online de Portugal, cada um mais avançado em gráficos e recursos que o outro.



Hoje em dia, temos muitas opções de jogos e podemos aproveitá-los com dinheiro real sem sair de casa ou do escritório. Os casinos online oferecem centenas, senão milhares de Slots, mesas de poker, jogos ao vivo, títulos de mesa e cartas. Os jogadores ficam impressionados com as opções oferecidas, se tornando cada vez mais aficionados aos

jogos de casino.



Devido ao imenso interesse nos jogos de casino e ao rápido crescimento da indústria, os produtores de filmes também já entraram na tendência. Eles criam filmes com temas de casino há muitos anos — e ganham uma fortuna com eles. Aliás já de há vários anos a esta parte que a indústria de cinema é das mais bem sucedidas a nível global e que conta com cada vez mais iniciativas locais também que andam a volta desta indústria também com bastante sucesso.

Alguns dos melhores filmes têm um tema de casino ou têm pelo menos uma cena de destaque num casino. Provavelmente, todos já vimos pelo menos um deles. A emoção de ver as pessoas jogando ou aprendendo como jogar Blackjack é incrível! Mas vamos conhecer alguns motivos pelos quais as pessoas amam tanto esses filmes.

Eles têm personagens e enredos memoráveis

Filmes com temas de casino são populares, pois os personagens e os enredos são inesquecíveis! Do clássico “Rain Man” a filmes mais recentes como “21”, o público adora ver pessoas comuns fazerem fortuna num cenário de puro glamour. Seja um filme de assalto tenso ou uma brincadeira despreocupada, há algo para todos em filmes com temas de casino.



Além disso, filmes com temas de casino são populares, pois podem ser uma fonte de inspiração. Há algo na emoção e no glamour do jogo que nos inspira a sonhar alto. Os jogos de casino, por exemplo, oferecem aos jogadores a oportunidade de ganhar quantias de dinheiro que mudam uma vida. Em alguns casos, essas vitórias inspiraram as pessoas a

buscar a sua fortuna no mundo dos casinos.

Eles apresentam grandes atores



Filmes com temas de casino geralmente apresentam as melhores estrelas de Hollywood. Provavelmente todo mundo já viu alguns dos seus atores favoritos no grande ecrã, jogando num casino. O jogo é considerado uma grande fonte de entretenimento e esses filmes geralmente desfrutam de muita popularidade.

Por causa disso, os produtores contratam grandes estrelas para jogar e atuar — Matt Damon em Rounders, Paul Newman em The Sting e, claro, não vamos esquecer de Robert De Niro em Casino e George Clooney e Brad Pitt em Ocean’s Eleven.

Eles são uma ótima fonte de dicas e truques

Muitos dos filmes com temas de casino incluem alguns mitos sobre habilidades e truques que podem ser usados para ganhar mais dinheiro. Eles dão às pessoas a impressão de que podem usar truques para ganhar mais, enquanto os casinos são muito mais seguros e avançados na deteção de fraudes do que eram no passado.

Mesmo assim, assistir a esses filmes pode ajudá-lo a aprender muito sobre jogos de casino.

Eles mostrarão estratégias e táticas que não afetarão definitivamente o seu resultado no jogo, mas podem ajudá-lo a fazer melhores escolhas e ganhar com mais frequência.

Eles mostram o sonho de todo jogador

Sempre que jogamos em casinos, mesmo que seja apenas para entretenimento, temos a sensação de que em breve teremos uma grande vitória que mudará as nossas vidas.

Diariamente ouvimos falar de tais vitórias. Às vezes, vemos que alguém acertou o jackpot em um Slot no ecrã do telemóvel ou ouvimos pessoas comemorando na mesa de poker mais próxima.



Filmes com temas de casino permitem-nos realmente testemunhar essa sensação incrível no grande ecrã, deixando-nos mais imersos na experiência. Esses filmes frequentemente mostram pessoas que ganharam muito, garantindo aos espetadores que o sonho pode se tornar realidade.

Mais importante ainda, se o sonho se tornar realidade, pode mudar completamente a vida do jogador. Um jogador recreativo que se torna milionário muito rapidamente é uma fantasia de muitos, e é frequentemente incluído em filmes.

Os locais onde são filmados são espetaculares

Filmes girando em torno do jogo de casino geralmente são caros para produzir. Basta pensar no filme mundialmente famoso, Casino Royale, que ainda é rotulado como um dos filmes mais caros da história do cinema de Hollywood.



Quanto custou para produzir Casino Royale com ninguém menos que Daniel Craig? Cerca de US$ 150 milhões. As cenas de ação cheias de adrenalina e os locais de tirar o fôlego em Montenegro eram caros para filmar. O filme apresenta aos espetadores o famoso James Bond, que quer derrotar um banqueiro privado que usa o seu dinheiro para financiar

terroristas conhecidos num jogo de poker com grandes apostas no Casino Royale.



O tema legal, roteiro incrível e atuação renderam ao filme nada menos que 27 prémios e 44 indicações no total.

Principais filmes temáticos de casino que todos devem assistir



21 — Baseado numa história real, este filme fala sobre um professor de matemática que se

junta a um grupo de estudantes em jogos de casino e a vida toma um rumo inesperado.

Possui alguns jogos emocionantes do jackpot, slots online e poker.



High Roller: The Stu Ungar Story – Está entre um dos melhores filmes de apostas com

tema biográfico. O elenco inclui Michael Imperioli como Stu Ungar, que era um jogador de

poker muito famoso. Ele ganhou três torneios do Main Event do WSOP. O filme nos leva

através dos dramáticos auges de Ungar até os seus últimos dias, quando ele estava sem

riquezas.



The Cooler — Dirigido por Wayne Kramer, gira em torno da sorte de um homem comum

que trabalha num casino e depois ganha um grande prémio. As atuações são excelentes e

a fotografia também.



Seabiscuit — Este filme altamente dramático gira em torno de apostas em cavalos de

corrida. Conta a história de um jóquei e o seu cavalo que passam de trapos à riqueza. É

uma das maiores histórias de azar de todos os tempos. A atuação de Tobey Maguire é

bastante apreciável aqui.

Rounders — Tem o belo Matt Damon como protagonista. A trama é baseada na vida de

um empresário que ganha um jogo de poker e paga as suas taxas universitárias. Outros

membros do elenco incluem John Malkovich e Edward Norton.



The Gambler — Um dos maiores filmes de apostas de todos os tempos, The Gambler narra

a história de um professor universitário que adora Slots online e jogos de casino.

Lentamente, a sua ganância por dinheiro e vício em casinos se transforma em

autodestruição.



The Cincinnati Kid — Steve McQueen protagoniza o seu filme altamente envolvente que

retrata a história de um jogador amador que joga contra um jogador profissional. Também

enchido de voltas e reviravoltas.



Casino Royale — Onde há James Bond, sempre há jogos de casino! Este filme gira em

torno das façanhas de poker de 007 enquanto ele enfrenta o vilão que também adora jogos

de casino. O filme tem uma cena épica de jogos de azar em meio ao exótico Monte Carlo.

Além desses, existem mais alguns filmes baseados em casinos que retratam jogos

diferentes, como Slots online, Blackjack e Poker. Alguns deles são:

. Casino

. The Sting

. The Hustler

. Rounders

. Modern Marvers: Las Vegas

. Fear and Loathing in Las Vegas

. Guns Girls and Gambling



Assistir a todos esses filmes é muito divertido e a aura específica ou o charme relacionado

aos jogos de casino seduz até mesmo que nunca jogou. Há realmente um grande número

de filmes ótimos, que giram em torno de jogos de casinos, apresentando cenas intensas,

brilhantes e inesquecíveis.