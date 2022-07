Método Paypal é o mais Popular entre Jogadores de Casino online?

Compreenda se a carteira online Paypal é a melhor solução para depósitos e levantamento na sua conta de casino online. Perceba os limites e as taxas.

Paypal é o melhor método no Casino online em Portugal?

A quantidade de soluções e métodos de pagamento, para a realização de transações nos casinos online, está a aumentar de forma considerável. Na verdade, nunca existiram tantos métodos disponíveis para que possa ter total segurança, rapidez e baixos custos no momento de poder realizar depósitos ou então levantamento. Porém, porque motivo oPaypal ainda continua a ser um dos métodos mais populares entre os jogadores nacionais? Será que existem métodos melhores que esta carteira online?

Tal como poderá perceber pela análise ao método de Paypal – como opção viável para associar com a sua conta de casino online – existem alguns pontos positivos e outros não tanto, em relação a este método. Portanto, fará agora todo o sentido que possa compreender quais são as características deste popular método de transações online, que lidera o mercado há já mais de 20 anos, tendo sido Elon Musk um dos seus fundadores iniciais.

Por que Paypal é uma opção viável para os casinos em Portugal?

Apesar de existirem outras soluções de carteiras online, como é o caso do Skrill ou do Neteller, a realidade é que o Paypal ainda continua a ser “rei e senhor” no que toca ao volume de transações realizadas para os jogos, mas também para outro tipo de pagamentos online, poderá visitar aqui para mais detalhes. Tal acontece, acima de tudo, devido à sua credibilidade e reputação dentro do mercado. Associado à maioria dos operadores e lojas online, o Paypal acaba por ser uma solução muito simples, que até permite que possa associar a sua conta Paypal com a sua conta bancária.

Em suma, este método popular de casinos online irá permitir que sirva como intermediário licenciado e muito reputado dentro do próprio mercado. Somando a isso, a maioria dos casinos online legais em Portugal apresentam o Paypal como método viável, tanto para depósitos, como também para levantamentos. Naturalmente, que tal leva a que haja uma imensa procura por essa solução.

Diferente da transferência bancária, Paypal dá-lhe privacidade

Quantas vezes não desejou que existisse uma alternativa à transferência bancária ou até mesmo ao pagamento de MB Way, dando-lhe uma total liberdade e privacidade? Tal acontece porque, nesses métodos mais tradicionais, os Bancos e diferentes instituições bancárias terão acesso a todas as movimentações, podendo até exigir que tenha de explicar essas mesmas transações.

Ora, caso opte pelo método do Paypal, terá a garantia que este serviço de “intermediação” fará com que não só o seu Banco não tenha acesso às suas movimentações, mas também irá prevenir que tenha de estar constantemente a colocar as informações do seu cartão de crédito no próprio casino online, por exemplo. Tal é uma enorme vantagem, especialmente sabendo que a maioria dos jogadores têm ainda alguns problemas em relevar esse tipo de informações, com receio de que possa ser revelada. Portanto, o Paypal também revela-se muito útil para essas componentes.

Paypal poderá ser uma solução mais cara que outras

Um dos principais dilemas que os utilizadores de Paypal têm é que, em média, especialmente para os levantamentos de saldo no casino online, terá que esperar ter de pagar comissões que poderão chegar até 2% por transação. Fica evidente que esse é um conta que terá de ser muito bem avaliado, especialmente se gosta de fazer muitas transações. Essa comissão poderá acabar por arruinar um pouco os retornos que estaria a fazer nos jogos de casino online jogados.

Por isso mesmo, fará todo o sentido que possa conhecer quais são os restantes métodos de pagamento que se apresentam, em termos médios, com menor custo associado por transação (apesar de poder variar um pouco, consoante o casino online legal):

Multibanco ou MB Way – na maioria dos casos, este método é totalmente gratuito e de fácil execução, uma vez que está associado à sua conta bancária.

– na maioria dos casos, este método é totalmente gratuito e de fácil execução, uma vez que está associado à sua conta bancária. Transferência bancária – apesar de ser um método de depósito e levantamento muito mais demorado, a realidade é que não deverá pagar comissões por esse método.

– apesar de ser um método de depósito e levantamento muito mais demorado, a realidade é que não deverá pagar comissões por esse método. Cartão de crédito – este é um caso que irá depender muito do casino. No entanto, geralmente, não irá pagar comissão ou esta não passará do 1% para os levantamentos.

– este é um caso que irá depender muito do casino. No entanto, geralmente, não irá pagar comissão ou esta não passará do 1% para os levantamentos. Outras carteiras online – em média, tanto os concorrentes do Paypal, como Skrill ou Neteller, também estarão a cobrar menos comissões por transação.

Criptomoedas também já estão presentes no Paypal

Enquanto os casinos online legais em Portugal não têm autorização para aceitarem transações com criptomoedas, saiba que já poderá estar a complementar investimento em cripto e transações com casinos online licenciados. O Paypal, muito recentemente, lançou essa possibilidade, abrindo assim as chances de que possa ter maior liberdade nas suas escolhas financeiras, algo que seria impensável em contas bancárias tradicionais, por exemplo. Essa liberdade também é um recurso que não deverá ser ignorado por parte dos jogadores de casino em Portugal.

Conclusão: Paypal é o melhor método para transações no Casino online?

Tudo irá depender das suas necessidades e no que procura no momento de depositar ou levantar. Caso queira privacidade e diferentes formas de poder associar as transações com investimento em criptomoedas, por exemplo, saiba que o método de Paypal poderá ser uma solução eficaz e que é totalmente confiável. Aliás, a maioria dos casinos online licenciados em Portugal está a aceitar o método de Paypal.

Ainda assim, tal como se pode concluir nesta revisão ao Paypal enquanto método de casino online, a realidade é que esta não é uma solução muito barata, visto que existem outros métodos que, em média, são muito mais acessíveis. Porém, saiba que, mesmo não sendo tão normal, por vezes poderá encontrar casinos online que estão a lançar promoções ou bónus exclusivos, caso realize um depósito por Paypal. Todos esses detalhes terão que ser muito bem avaliados, para que se sinta confortável e satisfeito com a forma de estar a depositar e levantar dinheiro do seu saldo do casino.