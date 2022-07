Comprar um eletrodoméstico Eco-friendly é mais rentável? Vale a pena?

A renovação de um grande eletrodoméstico, como o frigorífico, lava-loiça ou forno, é uma decisão

importante que não se deve apenas ao seu design ou às funções oferecidas por cada aparelho,

como também a eficiência energética deve ser um fator decisivo de compra.



O que é certo, é que o consumidor continua a valorizar o preço acima da eficiência energética,

apesar de, a médio prazo, os eletrodomésticos mais eficientes e sustentáveis ​​contribuírem para a

redução da fatura de eletricidade.

Neste artigo, a Selectra, juntamente com o Jornal Almeirinense, reuniu algumas informações úteis

sobre a eficiência energética, para saber se de facto vale a pena comprar um eletrodoméstico

deste tipo.



Como identificar um eletrodoméstico eficiente e sustentável

Há mais de 25 anos, os organismos de consumo da União Europeia criaram a etiqueta energética,

uma identificação que permite ao consumidor conhecer o grau de eficiência energética de cada

eletrodoméstico.



Esta classificação é baseada numa série de certificações técnicas realizadas pelo fabricante.

Dependendo de alguns factores, como o consumo elétrico do dispositivo, o ruído que emite ou a

sua capacidade de carga, é atribuída uma classificação energética da menos à mais eficiente.





As regulamentações europeias exigem que os distribuidores mantenham visível a etiqueta

energética do aparelho. Normalmente surge um autocolante num dos cantos do eletrodoméstico,

bem como nas fichas de produtos e anúncios nas lojas online. Assim, o consumidor ao procurar

pela sua categoria energética, pode saber rapidamente se um eletrodoméstico é sustentável ou

não.



Estes são os dados que o consumidor encontra facilmente na etiqueta energética do produto para

saber a sua sustentabilidade:

● Categoria energética

● Marca e modelo do aparelho

● Consumo anual de energia em kWh

● Ruído em decibéis gerado pelo dispositivo

● Fabricante

● Capacidade (litros)



De todos estes dados, o principal é a classe energética, que vem identificada por uma letra e cor.

Até ao final do ano passado, a categoria A, apresentada com a cor verde e a mais eficiente,

dividia-se em A+, A++ e A+++, sendo que a letra G (cor vermelha) a menos eficiente.

O início de 2021 trouxe mudanças nesta questão: as classes energéticas foram reagrupadas, e as

três categorias dentro da classe A, transformaram-se numa só, dando origem à classe energética

A.

O principal objetivo da alteração das classes energéticas é tornar as informações mais claras e

compreensíveis para o consumidor. Uma escala apenas de letras (A a G) é considerada mais fácil

para todos, em comparação com o sistema anterior A+, A++, A+++. Em suma, o objetivo das

etiquetas energéticas é tentar promover e generalizar o uso de eletrodomésticos que se

caracterizam por serem energeticamente eficientes.

De acordo com os especialistas, os aparelhos com etiquetas A oferecem poupança no consumo

de energia entre 25%, 30% e 42% em comparação com aparelhos menos sustentáveis. O que é,

por si só, um grande motivo para escolher aparelhos sustentáveis. Mas os consumidores estão

realmente conscientes da poupança que a escolha de um aparelho sustentável implica?



Os eletrodomésticos sustentáveis ​​são realmente mais caros?

Há uma crença de que os aparelhos mais eficientes são muito mais caros. Os dados revelam que,

a rigor, é verdade que os aparelhos desenvolvidos sob parâmetros de sustentabilidade têm um

preço de venda ligeiramente superior, pelo que o investimento inicial será mais elevado.



No entanto, basta percorrer as prateleiras virtuais das lojas online, para ver que esta diferença de

preço não é tão grande como se pensa, e não tem o mesmo impacto em todos os tipos de

eletrodomésticos.

É importante ter em conta que considerando a perspectiva a médio e longo prazo, este custo extra

inicial aparente é mais do que compensado por uma poupança significativa nas contas de energia

elétrica.



A eficiência dos eletrodomésticos não passa apenas pela energia, mas também pelo consumo de

água. Este recurso está cada vez mais ameaçado, e sem darmos conta todos os dias

desperdiçamos litros e litros de água… Os fabricantes de eletrodomésticos têm feito esforços para

aliar a eficiência energética à eficiência hídrica. Os eletrodomésticos mais eficientes também

ajudam na poupança de água, isto é, cada vez com maior capacidade de usar menos água e obter

bons resultados.

É de realçar a importância da poupança de outros recursos que vão além da energia. Sabia que

existe uma relação entre a energia e a água? Na verdade, sempre que ponderar comprar

eletrodomésticos energeticamente eficientes, saiba que além de poupar energia vai reduzir os

gastos na conta de água também, pois estes aparelhos estão preparados para funcionar de igual

modo, mas com menos recursos, como a energia e a água.





Ao escolher um eletrodoméstico, o preço ainda pesa mais que a eficiência energética

As campanhas de informação sobre a importância do consumo sustentável e a eficiência dos

electrodomésticos sensibilizaram mais os utilizadores para a necessidade de optar por modelos

mais sustentáveis quando se trata de aparelhos com fama de consumirem muita energia elétrica,

como é o caso do frigorífico, forno ou dos sistemas de ar condicionado.



Curiosamente, e de acordo com alguns estudos, os consumidores preocupam-se mais com a

eficiência energética quando se trata de adquirir um frigorífico, mas esta tendência muda quando

procuram outros eletrodomésticos como máquinas de lavar roupa, exaustores ou máquinas de

lavar loiça que, de facto, têm um consumo de energia superior, mas é o preço destes tem um peso

maior na decisão de compra, deixando ecoeficiência para segundo plano.



Vale a pena comprar eletrodomésticos mais eficientes?

Os melhores eletrodomésticos são aqueles que mais se adaptam às nossas necessidades e estilo

de vida. Cada vez mais mudanças e melhorias têm sido introduzidas para adaptá-los às nossas

necessidades. Já há vários anos, os melhores eletrodomésticos não são apenas aqueles que

possuem mais recursos ou são mais potentes. Cada vez mais utilizadores exigem aparelhos mais

eficientes e que durem mais.



A maioria das marcas entraram no desafio de aplicar mais avanços tecnológicos para que

possamos comprar eletrodomésticos mais eficientes. Não só ganhamos em funcionalidades, como

também nos permite poupar e rentabilizar o investimento.



Comprar electrodomésticos mais eficientes é apostar não só na redução do consumo e na

poupança, como também apostar numa utilização mais sustentável da energia, conseguindo

melhores resultados, reduzindo o nosso esforço e melhorando o nosso dia-a-dia.