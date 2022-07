Wi-fi lenta? Saiba como solucionar!

É possível que alguma vez lhe tenha acontecido ao usar o smartphone, o computador ou qualquer

outro dispositivo conectado à sua rede Wi-fi, de repente, vê que essa página a que acedeu não

carrega, ou aquele filme que estava a assistir em streaming parou ou a própria imagem ficou

completamente distorcida. Estes problemas são muito comuns do que parece, e na verdade, na

maioria dos casos, estão relacionados com a wi-fi lenta.



Por trás da rede Wi-Fi lenta podem existir vários problemas, mas felizmente, quase sempre,

podemos resolvê-los de maneira simples e sem grande esforço, desde que saibamos exatamente

o que temos que fazer.

A Selectra, que além de comparar as tarifas de energia e água, também trabalha no mercado das

telecomunicações em Portugal, preparou um guia com algumas recomendações que podem

ajudar a resolver problemas relacionados com o serviço de wi-fi lenta.



Ligação lenta: dê uma vista de olhos às possíveis causas

Este problema pode manifestar-se de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, é possível que a

navegar a uma velocidade muito alta por várias horas e que de repente exista uma quebra na

ligação, impedindo-nos de continuar a fazer o que quer que seja ou que ocorra apenas em

determinados horários.



Se nos encontrarmos perante uma destas situações, uma ligação lenta pode ser devido à presença

de intrusos na nossa rede, que acedem em horários específicos para consumir a nossa largura de

banda, o que pode explicar essa redução do desempenho. No entanto, também há possibilidade

de que tenha havido uma falha pontual no serviço prestado pela operadora de telecomunicações.

No caso da nossa rede Wi-Fi ser forma permanente as causas podem ser diversas: intrusos na

nossa rede, infecção por malware e falhas no serviço costumam ser as mais habituais.

Comprove o estado da ligação

Isto é básico, devemos verificar se a nossa conexão funciona corretamente, para que assim

possamos descartar que lentidão da rede seja devido a problemas associados a sua operadora.

A maneira mais fácil de verificar o estado da ligação à internet, é realizar um teste de velocidade,

como o speedtest, por exemplo. Se notamos que ocorrem atrasos durante o processo, picos

muito marcados ou mesmo paragens, ou que são registadas velocidades anormalmente baixas, é

mais provável que tenhamos um problema com a ligação prestada pela empresa de

telecomunicações contratada.

Análise de malware

Como muitos devem saber, infecções por malware são um dos problemas mais comuns quando a

Wi-Fi é lenta. Se sofreu uma infecção e não percebeu, é provável que tenha algum tipo de

software malicioso a consumir os recursos da rede, e que isso afete a sua conexão e cause essa

lentidão. Normalmente, basta realizar uma análise de segurança e remover o malware.