Mercado empresarial: Transformação digital vs Transição digital￼

Num mercado cada vez mais competitivo, as empresas precisam de atualizar como abordam o mercado. Atualmente, a presença digital é uma obrigatoriedade, ainda que muitas prefiram manter os processos tradicionais a chave do negócio.

Neste sentido, este artigo aborda então como as empresas devem agir neste mercado empresarial digital. Qual a postura a ter? Manter o tradicional? Se preparar para o novo? Buscar o equilíbrio entre ambos?

Ainda que pouco discutida, existem diferenças entre a transformação digital e a transição digital.

A transformação digital pressupõe uma mudança na forma de operar processos, produtos e serviços. É como se o negócio ganhasse uma nova cara, com funcionalidades baseadas em métodos tecnológicos. No fundo, é pegar num conceito tradicional e transformá-lo em algo digital, mais capaz e inovador.

Já a transição digital diz respeito a um estudo para um estágio digital. É o processo antes da adaptação de produtos ou serviços. É quando uma empresa cimentada, aprimora a sua ação no mercado e incorpora valências tecnológicos no seu interior e para o exterior.

A importância da mudança de mentalidade

Distinguidos os conceitos, o que fica a faltar? É a aceitação do processo. Por natureza, o ser humano é sempre conservador, faltando por vezes a big picture da evolução o sonhar em grande, mas com capacidade de realização. E no digital acontece muito isso.

É por isso que ambos conceitos não devem ser entendidos como bichos de sete cabeças. São apenas ferramentas e estratégias para dar um salto ao nível de negócio e aumentar a capacidade de atuação no mercado.

Assim, é preciso que as empresas e os seus líderes sejam capazes e estejam dispostos a liderar esta transição. Isto porque, no mundo atual, ficar para trás é “morrer empresarialmente”. Logo, os agentes de mudança devem entender ser necessário preparar as bases operacionais para posteriormente implementar as tecnologias mais apropriadas. No fundo, é a tal chamada aceitação do processo. É saber onde estão, onde querem chegar e como o vão fazer.

No mercado empresarial de Almeirim são desenvolvidas várias iniciativas neste sentido. Estão a ser criados workshops para ajudar a transição digital das empresas, para continuarem a ser competitivas e potenciarem a economia local.

Com efeito, após este enquadramento da evolução e do contexto digital atual, seguem-se alguns exemplos de transições e transformações digitais de sucesso, com contextos de adaptação ao mercado onde estão presentes.

e-Commerce

Ainda que muitas lojas mantenham os seus serviços físicos, outras tantas deram o passo e apostaram na criação de lojas online.

Esta mudança teve e tem de ser obrigatória. Atualmente os consumidores estão no digital. Conectados pelos seus smartphones prontos para fazer uma compra e as empresas na Internet com uma oferta e estratégia de venda de produtos ou serviços, estão mais próximas de receber a intenção de compra.

A comodidade de não ter de sair de casa, o conforto de fazer uma compra sentado no sofá, o tempo despendido. Os consumidores estão exigentes e querem tudo para ontem.

iGaming

Quando o entretenimento online, especificamente a indústria dos casinos migrou para a Internet, teve de existir uma adaptação aos utilizadores. Um dos exemplos que explica o sucesso desta transição é o poker.

Com a migração para o digital, as operadoras especializadas tiveram de migrar as regras do poker online aos utilizadores. Isto porque, independentemente do desporto manter a essência, existem nuances no ambiente virtual que devem ser explicadas, como o ranking das mãos, distribuição das cartas, tipos de aposta, etc.

Desta forma, conseguem mostrar que ainda que tenha existido uma mudança, não deixam de ensinar e educar os utilizadores.

CarShare

Uber, Bolt, entre outras empresas fazem parte do universo que tornaram o transporte privado disponível a partir de uma aplicação.

Ainda que o segmento de táxis continue muito presente, pedir ou chamar um condutor para uma deslocação é possível desde que utilize a aplicação certa.

Carteiras virtuais

O setor financeiro é dos outros que também passou por uma grande mudança com a tecnologia. Ainda antes dos bancos totalmente virtuais, existiam (e existem) as chamadas carteiras virtuais como PayPal ou Skrill. Contas que guardam o dinheiro e permitem a realização de operações diretas sem recursos a entidades financeiras.

Em suma, tudo isto mostra que o passo seguinte tem de ser pensado no digital. Quer seja de raiz ou adaptado, as empresas têm de estudar o seu mercado, os serviços e produtos que oferecem e depois agir conforme as regras do seu segmento. Só assim é que não perdem a “corrida aos consumidores”.