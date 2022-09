Vinhos do Tejo promovem campanha sob o mote ‘Um Tejo que se abre’

Com resultados bastante positivos e acabada de celebrar 25 anos de actividade, a Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo (CVRTejo) reforçou a aposta da promoção dos Vinhos do Tejo no mercado nacional, tendo brindado a região com uma campanha de publicidade multimeios – mupies, outdoors, digital e imprensa regional –, sob o mote ‘Um Tejo que se abre’. A campanha tem a assinatura da agência OPAL, na criação e na implementação.

Esta é uma campanha tem como objectivo despertar a curiosidade em conhecer a região – uma das mais antigas na produção de vinhos em Portugal –, através das suas mais variadas valências – produção de vinho, património arquitectónico, proximidade com a natureza e cultura gastronómica – vividas in loco, com visita ao território ou, quando não seja possível, ao sabor de um vinho do Tejo. O headline criativo ‘Um Tejo que se abre’ pretende representar, de uma forma original, a ideia de toda uma região que se revela, exprime e saboreia num Vinho do Tejo. A imagem da campanha, representada em 3D, permite dar vida à realidade da paisagem do Tejo e da sua diversidade, como se ela fosse o conteúdo de uma garrafa.