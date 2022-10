Irlanda e Suíça qualificam-se para 2023 Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, Portugal avança nos playoffs

A Irlanda e a Suíça qualificaram-se para o Mundial de Futebol Feminino de 2023 na Austrália e Nova Zelândia depois de vencerem a Escócia e o País de Gales, enquanto Portugal avançará para os playoffs inter-confederações depois de selar uma vitória sobre a Islândia.

A Irlanda venceu a Escócia por 1-0 em Glasgow graças a um golo de Amber Barrett aos 72 minutos para chegar à sua primeira final do Campeonato do Mundo de Futebol na história.

A meio-campista do Real Madrid Caroline Weir falhou um pênalti aos 14 minutos, que foi atribuído à Escócia por jogo de mão da irlandesa Niamh Fahey.

A atacante Fabienne Humm marcou o vencedor no primeiro minuto do tempo de paragem, depois da Suíça ter recuado de um golo para forçar a prorrogação e ganhar uma vitória por 2-1 sobre o País de Gales em Zurique.

A derrota foi agonizante para o País de Gales, pois acabou com as suas esperanças de chegar à Taça do Mundo pela primeira vez, aproximando-se mais da qualificação do que alguma vez esteve.

A defesa Rhiannon Roberts marcou aos 19 minutos para dar ao País de Gales a liderança após dois cabeçalhos de Gemma Evans e Kayleigh Green a partir de um canto de Angharad James.

Ramona Bachmann disparou para casa para empatar aos 45 minutos, quando Noelle Maritz a encontrou com um passe dentro da área do pênalti.

Bachmann pensou que ela tinha marcado o golo da vitória quando disparou para o canto superior no minuto 83, mas foi anulada após uma revisão do VAR por impedimento no acumulado.

“É incrivelmente difícil de tomar”. Sabemos que as margens a este nível são boas e isso foi demonstrado esta noite”, disse a gerente do País de Gales, Gemma Grainger, à BBC.

No jogo Islândia vs. Portugal, os golos na prorrogação foram marcados pela atacante Diana Silva, a meio-campista Tatiana Pinto e a atacante Francisca Nazareth, que ajudaram Portugal a vencer a Islândia por 4-1, em Paços de Ferreira, na terça-feira (11 de outubro).

A defesa portuguesa Carole Costa abriu o golo vencedor aos 55 minutos do segundo tempo, após a islandesa Aslaug Munda Gunnlaugsdottir ter derrubado Jessica Silva.

Gunnlaugsdottir recebeu um cartão vermelho por conduta violenta, mas a defesa do Bayern de Munique Glodis Viggosdottir empatou quatro minutos mais tarde e a Islândia aguentou até se desmoronar no tempo extra.

Portugal avançou para os playoffs inter-confederações.