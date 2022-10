Combater a Crise Financeira: 5 Formas de Poupar

Perante o aumento da inflação e a estagnação dos salários, é importante pensar no seu orçamento e em formas de sobreviver neste mundo caótico. A seguir, apresentamos 5 formas simples de repensar os seus gastos e, esperemos, encontrar algum alívio.



Reduzir as despesas domésticas

O primeiro passo para poupar é analisar bem as suas despesas domésticas do dia a dia e perceber que despesas são “obrigatórias” e que despesas são “dispensáveis”.

Um exemplo simples é aquele café que, provavelmente, toma todos os dias. Talvez vá ao café da esquina diariamente e gaste entre 1 a 2 euros num café ou cappuccino. Quem sabe até se pergunte “Que mal faz tomar um simples café?”. A verdade é que, quando somamos os valores ao longo de um mês, estamos a falar de 30 a 60 euros só em cafés.

A questão é que as pequenas despesas depressa se acumulam. Basta considerar os gastos do dia a dia — comida, papel higiénico, produtos de casa de banho, etc. Cortar uns cêntimos aqui e ali pode parecer pouco, mas, grão a grão, enche a galinha o papo.



Fazer compras mais informadas

Quando é necessário comprar alguma coisa para a casa, muitas vezes fazemos compras precipitadas, sem dedicarmos muito tempo a considerar todas as opções. Em parte, deve-se ao facto de que tentar compreender e comparar toda uma linha de produtos pode ser incrivelmente moroso. É difícil perceber quando é melhor gastar mais num produto de

qualidade e quando se deve poupar dinheiro ao adquirir o modelo mais barato.

A boa notícia é que existem especialistas que fazem a pesquisa de produtos e ajudam a orientar as decisões para poupar tempo e dinheiro aos consumidores. Os sites de análise de produtos pesquisam e testam artigos para descobrir as melhores opções com base no preço e no desempenho. Por exemplo, o https://www.testhut.pt/ é um site que faz o trabalho de pesquisa e comparação para ajudar os consumidores nas decisões de compra. Até mostram os modelos mais baratos, para ajudar à poupança sem qualquer esforço de pesquisa.

Imagine que o seu aspirador parou de funcionar e, por isso, precisa de encontrar um novo. Em vez de ir à loja e tomar uma decisão pouco informada, que pode acabar por ficar mais cara, dedique algum tempo a consultar um site de análise de produtos que o ajude a fazer a melhor escolha e a conseguir o melhor preço. Estes sites analisam quase todos os produtos que possa imaginar: desde eletrodomésticos a cosméticos, passando por ração para animais de estimação, além de outros produtos do dia a dia.

Verificar as subscrições

Com a chegada da era da informação surgiu uma nova forma de ganhar dinheiro — transformar tudo num serviço de subscrição. Desde o plano telefónico até à Netflix, passando pelas subscrições diárias de jornais… quase tudo pode ser pago mensalmente.

Por vezes, assinamos serviços ou assumimos compromissos e esquecemo-los. Pode começar a poupar dinheiro fazendo uma lista de todos os serviços de subscrição que tem e decidindo de quais precisa realmente. Será que vale a pena pagar a Netflix com tanto entretenimento gratuito disponível? Precisa mesmo daquela adesão ao ginásio, considerando que só o

frequenta uma vez por mês?



Também pode conseguir agrupar subscrições para reduzir o preço, ou reduzir a qualidade dos serviços para obter planos mais baratos.



Eliminar as dívidas

Quando se tem pouco dinheiro disponível, pode parecer contraintuitivo dizer que se deve eliminar as dívidas. Mas, se tem cartões de crédito ou empréstimos com juros altos, livrar-se deles pode representar uma grande poupança a longo prazo.

Se tiver 1000 € num cartão de crédito com uma taxa de juros de 20%, está a pagar cerca de 10 € por mês em juros… e, com pagamentos mínimos, pode nunca chegar a pagá-los.

É melhor procurar um empréstimo pessoal com juros baixos ou um empréstimo de consolidação para se livrar das dívidas a juros altos. Pode parecer-lhe mais caro no início, mas valerá bem a pena a longo prazo.



Encontrar um trabalho complementar

Mesmo depois de todas as poupanças terem sido consideradas, pode não ser capaz de cumprir o orçamento. Ou seja, terá de encontrar outras formas de gerar rendimentos. A boa notícia é que os trabalhos secundários são, hoje em dia, mais fáceis de conseguir, com inúmeras opções de emprego à distância em sites como o LinkedIn, que podem ajudá-lo a

encontrar emprego na sua região, sem muito esforço.

Os trabalhos por conta própria são bastante fáceis de arranjar em várias áreas, e pode trabalhar no seu horário a partir de casa. Dependendo do seu conjunto de competências, também poderá procurar por trabalhos criativos — por exemplo, envio de encomendas ou aulas particulares. Faça uma lista das suas competências e habilidades e pense em maneiras de as rentabilizar.