Hidrogénio – O combustível para os carros do futuro?

Carros elétricos estão a dominar o mercado, mas o hidrogénio pode mesmo vir a ser o

combustível do futuro para os automóveis. Saiba os motivos…

Carros a Hidrogénio podem ser o futuro da indústria automóvel

Os veículos elétricos com baterias estão a crescer nas vendas, mas há outra alternativa a ganhar peso no sector automóvel. Falamos dos carros a hidrogénio, que

já estão no mercado e trazem diversas vantagens.



Os combustíveis fósseis estão a desaparecer e, até pelo seu impacto ambiental, os veículos a gasolina e gasóleo estão a deixar de ser produzidos pela indústria automóvel. E se os híbridos e elétricos a bateria são a principal tendência da atualidade, essa não é a proposta com mais vantagens para o futuro. Por isso, o hidrogénio é uma aposta a considerar como o combustível do futuro da indústria automóvel.



Os carros a hidrogénio oferecem diversas vantagens em comparação aos elétricos a

bateria. E também têm o benefício do impacto ambiental nulo, já que não emitem gases

poluentes. Quer saber porque é o hidrogénio o combustível de futuro da indústria

automóvel? Veja aqui a resposta.



Como funcionam os carros a hidrogénio?

O conceito-base para estes veículos é a hidrólise, em que o hidrogénio armazenado em

tanques é combinado com o oxigénio do ar para criar uma reação, onde se cria vapor de

água (H2O). Essa reação cria também energia elétrica, que depois é utilizada para

alimentar um motor elétrico, num sistema idêntico ao dos veículos elétricos, que usam

eletricidade guardada nas baterias para mover o carro.



Vantagens dos veículos a hidrogénio

100% elétricos – Como os veículos a bateria, os carros a hidrogénio usam motores

elétricos. Por isso, não emitem qualquer gás poluente para a atmosfera (apenas sai vapor de água do tubo de escape), contribuindo para a descarbonização dos transportes;

Velocidade de Carregamento – A maior vantagem do hidrogénio é que tem um sistema de abastecimento similar aos dos veículos a gás natural, com o combustível injetado num depósito do automóvel, o que demora apenas 3 minutos. Ou seja, 10% do tempo em comparação aos veículos a bateria, que precisam 30 minutos de carga rápida para chegar aos 80% da capacidade;

Peso – As baterias de iões de lítio pesam perto de 400 kg, enquanto todo o sistema FCV

(Fuel Cell Vehicle) da célula de combustível de hidrogénio pesa apenas 80 kg. Isso torna os veículos mais leves e com uma condução mais agradável;

Autonomia – Como o peso dos veículos é menor, o esforço exigido aos motores elétricos para mover o carro é menor. E, como tal, é possível ter autonomias de 800 km, enquanto os veículos com baterias oferecem perto de 500 km entre carregamentos;

Tecnologia segura e comprovada – Apesar de ainda serem pouco conhecidos na Europa, há mais de 20 anos que existem carros a hidrogénio a circular na Coreia do Sul e Japão.



Por isso é uma tecnologia já comprovada e madura. Marcas como a Hyundai e a Toyota

são as líderes no desenvolvimento destes automóveis, mas outros fabricantes como a BMW e a Honda também já têm modelos com estas características no mercado.

Como se pode perceber, os veículos a hidrogénio têm várias vantagens. Mas, para a sua

expansão ser uma realidade, há que cumprir dois requisitos. O primeiro é usar hidrogénio verde, produzido de forma sustentável, a que se junta ainda a necessidade de uma rede robusta de abastecimento, como tem acontecido com os postos de carregamento de carros elétricos. Depois, é só esperar que as pessoas se rendam a esta tecnologia para a revolução do hidrogénio na mobilidade se tornar uma realidade.