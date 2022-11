Deputado do PS quer transporte de resíduos perigosos fora do centro de Almeirim

O deputado do PS, Hugo Costa, levou ao debate do Orçamento de Estado 2023, que decorre na Assembleia da República, diversos temas da região, em particular aquele que é já recorrente nos últimos anos, a construção do IC3 e o afastamento do transporte de resíduos perigosos dos centro urbanos, como é caso de Almeirim, Alpiarça e Chamusca.

Numa das suas intervenções com os ministros, Hugo Costa, refere que a EN 118 “é um eixo por onde passam diariamente todos os resíduos perigosos do país”, apelando a que o Governo arranje “uma solução para este tema que é importante resolver este assunto de uma vez por todas”.

O deputado do PS eleito pelo círculo de Santarém, apelou ainda à ministra da Presidência, pela continuação da defesa da nova NUT 2 para o distrito de Santarém, mas integrando também o Oeste, “como meio estruturante para o desenvolvimento regional” e garantia de um futuro melhor.