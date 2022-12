O novo artigo de Alexey Ivanov é dedicado aos bónus dos casinos online em Portugal

O especialista em iGaming e fundador do projeto Casino Zeus, Alexey Ivanov, publicou recentemente um artigo onde analisa os bónus mais populares nos casinos e plataformas de apostas em Portugal, promovendo assim o livre acesso a informações de qualidade sobre este tema.

Bónus mais populares em Portugal

Segundo o jornal Notícias de Coimbra, em 2022, mais de 700 000 portugueses admitiram terem jogado em casinos online, existindo uma clara preferência pelos estabelecimentos virtuais. É provável que a sua grande maioria se tenha deparado com ofertas de bónus, pois esta é uma prática que visa, acima de tudo, estimular a atividade do jogador na casa de jogo, levando-o a jogar com dinheiro real.

Bónus de boas-vindas

Este bónus é oferecido logo após o jogador finalizar o seu registo num determinado casino online, mas é comum que esse crédito tenha uma data-limite para ser apostado.

Bónus sem depósito

Consiste em oferecer pequenos montantes aos jogadores que geralmente podem ser utilizados nas slots. Este bónus é frequentemente oferecido como parte de uma promoção ou como recompensa pela fidelização.

Bónus por depósito

É o tipo de bónus mais comum em Portugal e consiste em multiplicar o valor do depósito inicial por uma determinada percentagem, que varia entre os 10% e os 200%, dependendo do estabelecimento e do montante em questão.

Rodadas grátis

O jogador pode proceder a um número limitado de rodadas grátis nas slots, embora seja necessário apostar o montante total para poder levantar o prémio.

Códigos promocionais

Estes códigos podem ser encontrados nas plataformas de comunidades de casinos online, bem como nas newsletters de cada estabelecimento.

Cashback

Trata-se de uma pequena compensação pelos gastos despendidos. Este reembolso é estipulado a partir da diferença entre o montante do depósito e o da conta do jogador, variando entre os 5% e 10%.

Bónus para Highrollers

Esta é uma modalidade destinada exclusivamente a recompensar os grandes apostadores. Como a despesa é maior, a recompensa é também mais avultada.

Bónus de casino ao vivo

Estes bónus são geralmente apostados a 100% nas slot machines. Nos restantes jogos, como blackjack, póquer, roleta e bacará, essa percentagem varia entre os 50% e os 80%.

Bónus de casino móvel

Alguns casinos online oferecem bónus aos jogadores que instalam as suas respetivas aplicações no telemóvel.

Principais recomendações de Alexey Ivanov

Segundo Alexey Ivanov, “quanto maior for o bónus do casino online, mais difícil é conquistá-lo de volta”. Para ter uma boa experiência e beneficiar das reais vantagens dos bónus, eis as principais recomendações do fundador do Casino Zeus:

A prática dos bónus é sobretudo uma estratégia de marketing, pelo que deve analisar todas as implicações antes de aceitar estas ofertas;

Para garantir que um estabelecimento virtual é legal, confirme se está devidamente licenciado;

Um online clube confiável não utiliza software com scripts, apresentando conteúdos originais desenvolvidos por programadores experientes e que garantam a aleatoriedade dos resultados, promovendo um jogo mais justo.

Existe ainda outro aspeto a ter em conta, que consiste no jogo responsável. No caso português, este é uma questão particularmente relevante, pois o país atravessa um real problema com a ludomania que se agravou durante a pandemia.

or dia, os portugueses gastam 26 milhões de euros em jogo, não só em Lisboa e nas cidades onde existem casinos físicos, mas sobretudo em casinos online, embora as raspadinhas ocupem o primeiro lugar do pódio.

Tratando-se o Casino Zeus de uma plataforma dirigida ao público português, este é um aspeto que está presente nas considerações de Alexey Ivanov, que podem ser consultadas na íntegra em https://casinozeus.pt/bonus.