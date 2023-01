Quer Saber Quais são as Diferenças entre Casinos Online e Físicos? Alexey Ivanov Explica Tudo!

Os jogos de casino são muito populares há mais de uma centena de anos, mas ao contrário do que acontecia antes, neste momento é possível escolher entre jogar em casinos online ou casinos físicos.

Para saber qual o local de jogo mais adequado para si é importante conhecer as suas diferenças principais. Alexey Ivanov é um grande jogador de casino e também aceitou o desafio de desenvolver o site Casino Zeus, onde publica avaliações a casinos em português, que contemplam temas como os catálogos de jogos existentes, bónus e métodos de pagamentos aceites em casino conhecidos e outros mais recentes.

Qual o Enquadramento Legal dos Casinos em Portugal?

Os casinos físicos foram autorizados em Portugal desde 1979. Claro que os casinos online só surgem muitos anos depois dessa data e foi em 2015 que esses também foram legalizados.

Atualmente, existe uma lista vasta de casinos físicos e online que são legais em Portugal. Todos eles são regulamentados e fiscalizados pela SRIJ.

Alguns exemplos de casinos legais são:

Casino físicos:

Casino do Estoril

Casino de Lisboa

Casino online:

ESC Online

Casino Solverde

Bacana Play

Critérios para Encontrar os Melhores Casinos para Jogar?

Encontrar o melhor casino para jogar é o desejo da grande maioria dos jogadores, mas os critérios de seleção do melhor casino físico e online diferem muito. É necessário diferenciar os critérios usados em cada um dos casos.

Casinos físicos Casinos online Facilidade de acesso e proximidade Site de fácil utilização Gama de jogos existentes Existência de bom site mobile e/ou app móvel Ambiente geral Gama de jogos existentes, incluindo o lançamento frequente de novidades Horário de funcionamento Possibilidade de experimentar os jogos em modo de demonstração Métodos de pagamentos aceites Ofertas de bónus e os seus termos e condições de uso Métodos de pagamentos aceites

No https://casinozeus.pt são publicadas análises a vários casinos, com especial foco no online. Todos as análises fazem uma verificação desses critérios, por forma a apresentar as conclusões mais fidedignas para os leitores do site.

Alexey Ivanov diz: “Os casinos online são mais fáceis de aceder, já que não exigem deslocações e estão disponíveis 24 horas. Para além disso, a possibilidade de experimentar os jogos em modo de demonstração e também de beneficiar de ofertas de bónus são vistos como uma mais valia pela maioria dos jogadores”.

Casinos Físicos Mais Populares de Portugal

Ainda que os casinos online sejam de acesso mais fácil e que permitam o uso de recursos úteis, muitos jogadores continuam a sentir-se atraídos pelo ambiente que se vive num casino físico.

Alguns dos casinos mais emblemáticos que podem ser visitados em Portugal são o Casino do Estoril, o Casino da Figueira da Foz e o Casino da Póvoa de Varzim.

Estes têm um grande historial e as suas salas de espetáculos e de jogos têm um ambiente verdadeiramente especial.

Métodos de Pagamentos Mais Usados em Casinos de Portugal

A maioria dos métodos de pagamentos mais usados em Portugal estão disponíveis tanto em casino físicos como nos online, como é o caso de multibanco, Mb Way e cartões de crédito.

No entanto, existem outros métodos muito procurados pelos internautas que só são usados nos casinos online. Alguns exemplos destes são carteiras digitais como Paypal, Neteller ou Skrill e até a transferência bancária.

É bom saber que tanto os casinos físicos como os online suportam os custos dessas operações e por esse motivos os jogadores que fazem os seus depósitos e levantamentos ficam isentos de taxação adicional.