Mais uma atleta de Almeirim na seleção nacional

A Seleção Nacional Feminina sub-16 vai regressar à atividade na próxima semana, com um estágio na Cidade do Futebol, entre os dias 16 e 18 de janeiro e entre as jogadoras escolhidas há uma atleta do U. Almeirim, Irís Silva

Sob o comando do Treinador Nacional Luís Marques, a equipa vai realizar três treinos e um jogo de treino, que servem para preparar a participação de Portugal no Torneio de Desenvolvimento da UEFA, marcado para a última semana de janeiro.

Eis a lista de convocadas:

Sporting CP – Margarida Cordeiro, Chloe Romão, Matilde Sousa, Matilde Nave, Matilde Vaz e Cíntia Martins

SL Benfica – Caetana Vicente, Sofia Liu, Melani Florentino, Carolina Simões, Diana Gomes e Joana Valente

SC Rio Tinto – Maria Rego, Nuria Ribeiro e Leonor Granja

SC Braga – Vitória Leite

Clip – Maria Cruz

NEGE – Joana Reis

U. Almeirim – Íris Silva

CS Marítimo – Carolina Rodrigues

Bairro Valongo – Inês Gonçalves

Praia Leirosa – Letícia Silva

Länk Vilaverdense – Ana Carolina Sá

Viseu 2001 – Matilde Melo