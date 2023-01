Saiba tudo sobre o bingo online Portugal

Já conhece os jogos mais habituais nos casinos online de Portugal e continua a sentir que se poderia divertir mais com outro tipo de jogo? Então nada como experimentar o bingo, um jogo clássico e legal e confiável, que diverte milhares de jogadores em todo o mundo.

História do jogo bingo

O bingo é um jogo de sorte e de azar que tem origem no século XVI, em Itália, onde era conhecido como “Il Giuoco del Lotto d’Italia”.

Três séculos mais tarde foi introduzido nos Estados Unidos da América, onde foi adaptado e renomeado como “bingo”. O jogo popularizou-se rapidamente entre as comunidades americanas e, nos anos 20, já existiam salões de bingo por todo o país.

No final dos anos 90, com a expansão e popularidades dos casinos online, o bingo começou a ser integrado na oferta desses. Esta nova forma de aceder ao jogo, mais fácil e conveniente, permitiu que todas as pessoas interessadas no jogo o pudessem experimentar.

Hoje em dia, o bingo online é um dos jogos mais populares na Internet, com milhões de jogadores em todo o mundo, seja através de casino tradicional ou de casino com dealer ao vivo (live casino).

Onde posso jogar bingo online?

O bingo online é um jogo legal que pode ser encontrado em alguns casinos portugueses. A entidade responsável por autorizar a sua integração no catálogo de jogos online foi a SRIJ, garantindo assim que estes jogos são seguros.

Lamentavelmente a oferta, tanto em qualidade como em número deste jogo nos casinos portugueses é limitada, o que faz com que possa haver uma necessidade de procura por sites internacionais que também estejam fixados em Portugal.

Se está a pesquisar por opções de casas de apostas para jogar bingo, recomendamos que verifique se esse é catalogado como “Melhor casino online em Portugal” no site CasinoReal.

O CasinoReal já é um portal de referência para os jogadores nacionais, que sabem que aqui podem encontrar revisões a casinos online da responsabilidade do editor Antonio Matias. Alguns dos pontos-chave destas análises é serem em português, imparciais e sinceras, abordando os pontos fortes e fracos de cada casino.

Depois de fazer a escolha inicial de um conjunto dos melhores casinos para testar estes jogos novos e antes de proceder ao seu registo verifique os pontos seguintes:

Quais os fornecedores de jogos existentes

Métodos de pagamentos permitidos, especialmente depósito

Ofertas de bonus, torneios, clube VIP e outras ofertas existentes

Possibilidade de jogar através do modo grátis ou de dinheiro real

Compatibilidade do website com o telemóvel ou tablet, através de app móvel ou web

Regras básicas para jogar bingo online

Se quer explorar um jogo novo é importante conhecer as suas regras básicas. Só assim poderá ter hipóteses de sucesso.

No caso da versão bingo online Portugal mais tradicional e habitual, o jogo arranca com a escolha de 1 a 4 boletins de jogo e cada um desses boletins é composto por 25 números, entre 1 e 75, organizados de forma aleatória.

No decurso do jogo são marcados, no boletim de jogos, os números que vão sendo sorteados e sempre que um jogador for o primeiro a completar uma das combinações vencedoras é premiado.

As tais combinações vencedoras que se pretendem alcançar podem variar entre jogos, mas algumas das mais frequentes são:

Blackout: quando se completa o boletim de jogo;

Linha: quando se consegue completar uma linha, independentemente da sua direção, permitindo assim linhas verticais, horizontais e diagonais;

Cantos: quando se marcam 4 cantos do boletim;

Relógio: quando se consegue marcar os 14 números necessários para gerar um

padrão semelhante a um relógio de ponteiros;

Taça vinho: quando o jogador cria um padrão semelhante a uma taça de vinho;

Moinho vento: aqui importa criar um padrão semelhante às pás que giram num moinho de vento.

Dicas para jogar bingo online

Antes de avançar com os seus jogos de bingo conheça algumas dicas de jogo que o podem ajudar: