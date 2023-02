CRIAL recebe 6700 do Preço Certo

A equipa do Preço-Certo, no último Natal, angariou 6 700 euros a favor do CRIAL e aproveitando a presença do apresentador em Almeirim, o dinheiro foi entregue à instituição.

Fernando Mendes registou o momento com a Direção do CRIAL, Responsáveis da Adega Cooperativa de Almeirim e o Presidente da autarquia, Pedro Ribeiro.

Há mais de uma década em emissão contínua na RTP1, “O Preço Certo”, é o gameshow de maior longevidade da televisão mundial. Estreado pela primeira vez em 1956 nos Estados Unidos, já foi transmitido em mais de 30 países.



O sucesso por todo o mundo é testemunho da sua contínua popularidade e vitalidade, provando ser um clássico e intemporal formato de programas de entretenimento.

Estreado em 2002 com o nome “O Preço Certo em Euros”, para familiarizar os portugueses com a nova moeda, foi primeiro apresentado por Jorge Gabriel e depois por Fernando Mendes, sempre com Miguel Vital a dar voz aos fabulosos prémios.

Em 2006 foi relançado com o nome original de O Preço Certo mantendo o apresentador e toda a boa disposição.