Conheça as diferenças do mercado de apostas entre Portugal e Brasil

Nos países falantes de língua portuguesa como Portugal e Brasil a popularidade do mercado de apostas tem crescido muito. Sejam através de cassinos online ou sites de apostas desportivas ambos os países possuem similaridades no gosto da população por apostar. Entretanto, existem algumas diferenças.



Em Portugal, somente nos últimos 5 anos as apostas desportivas movimentaram mais de 4 mil milhões de Euros, tendo gerado cerca de 245 milhões de Euros para as Federações Desportivas. No Brasil estima-se que somente em 2023 esse mercado deverá movimentar 12 mil milhões, quase quatro vezes mais do que Portugal nos últimos 5 anos. Há que se

considerar a diferença de tamanho entre os países, mas no Brasil o interesse dos apostadores é cada vez maior.

Tanto em Portugal quanto no Brasil existem disponíveis casinos online que pagam instantaneamente aos jogadores, mas somente em Portugal existem casinos físicos.

O Casino Estoril, por exemplo, é um dos maiores da Europa. A atividade das apostas é regulamentada no país desde 1927.

Além dele são famosos também o Casino da Póvoa, o Hotel Algarve Casino e o Casino Lisboa.



No Brasil os casinos foram proibidos a partir de 1946. O Presidente militar Dutra os proibiu com o argumento de que os jogos eram degradantes para o ser humano. Segundo a história, sua esposa religiosa fervorosa teria sido

uma das influências para que isso ocorresse.



Os casinos mais famosos do Brasil eram do Rio de Janeiro, como o Casino da Urca, o Casino Atlântico, em Copacabana e o Casino Copacabana dentro do Hotel famoso Copacabana Palace.

Hoje existe um projeto de lei em discussão no Brasil que visa regulamentar e permitir novamente os casinos físicos. O projeto de lei 442/91 permitirá além dos Casinos físicos em resorts, também outras modalidades de jogos como Bingo, Jogo do Bicho (tradicional no Brasil, porém ilegal) e também os sites de casinos online e de apostas

desportivas.



No Brasil os sites de apostas desportivas têm crescido em popularidade embora também necessitem estar sediados em outros países cujos jogos e apostas são permitidos. Os sites de apostas desportivas atualmente são os maiores patrocinadores dos clubes de futebol brasileiro movimentando milhões de euros.



Em Portugal as ligas que mais recebem apostas são a própria Liga Portuguesa, a Primeira Liga, seguida pela Premier League Inglesa. O futebol é o desporto com mais apostas, seguido do Ténis e do Basquetebol. Portugal e Brasil possuem muitas similaridades e diferenças em muitas áreas e as apostas são uma dessas áreas. Se nas apostas desportivas as

similaridades predominam, nos casinos são as diferenças que prevalecem já que o Brasil não possui casinos físicos ao contrário de Portugal. Entretanto, espera-se que isso mude ainda em 2023 e em breve o Brasil passe também a receber turistas que estejam em busca de apostar em casinos reais. Enquanto isso não ocorre, os brasileiros são bem vindos a

visitar os famosos casinos de Portugal como o Casino Estoril e o Casino Lisboa onde podem viver a emocionante experiência de um Casino, sem abrir mão da língua portuguesa.