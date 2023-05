Conhece a atividade dos Jogos e apostas online em Portugal?

O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), entidade responsável pela atividade de jogos e apostas online, divulga, trimestralmente, os vários dados e estatísticas relativos ao exercício da indústria de Gambling & Betting online, em Portugal.

As novas tecnologias, novas categorias de jogos e o acesso aos jogos de casino e apostas online através da betway app tornaram a atividade mais livre, mais prática, mais cómoda e mais divertida.

As novas tecnologias, novas categorias de jogos e o acesso aos jogos de casino e apostas online tornaram a atividade mais livre, mais prática, mais cómoda e mais divertida.

A atividade de jogos e apostas online em 2022

De acordo com os quatro relatórios de 2022, emitidos pelo SRIJ, a indústria continua em franco crescimento, o que se traduz em mais empresas licenciadas, uma maior oferta de jogos e apostas online, uma receita de apostas mais elevada e, por conseguinte, mais contribuições tributárias para o Estado.

Essa oferta em linha ascendente traduz-se também num aumento da mão de obra, direta e indireta, no setor. Programadores, gestores, responsáveis de marketing, criadores de conteúdo, agentes de apoio ao cliente são apenas algumas das profissões ligadas a esta indústria em crescimento.

Os sites de apostas online alavancam e potenciam a atividade, oferecendo aos seus clientes os melhores tipos e mercados de apostas, em várias modalidades e os jogos de casino mais divertidos.

Portugal, verificou, em 2022, um total de 876,5 mil novos registos de jogadores, nos casinos e casas de apostas a operar no país. Deve considerar-se que uma pessoa pode estar registada nas 16 marcas legais, representando 16 novos registos.

O último trimestre do ano transato foi um período sem paralelo, no número de novos jogadores e no volume de apostas, nas apostas desportivas e nos jogos online. Note-se, por exemplo, que dos 876,5 mil novos registos considerados, 300,4 mil foram efetuados nos últimos três meses do ano passado.

Os volumes de apostas em 2022

O número de registos crescente reflete-se no volume de apostas. De acordo com os relatórios do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, o volume de apostas, em apostas desportivas foi, em 2022, de 1 482,1 milhões de euros.

Depois de se ter verificado uma descida no volume de apostas desportivas, nos primeiros seis meses de 2022, a segunda metade do ano, foi numa trajetória ascendente, chegando, nos últimos três meses, aos 458,7 milhões de euros.

Futebol, ténis e basquetebol são as modalidades rainhas em apostas em Portugal, representando quase 95% do volume de apostas.

O volume de apostas nos jogos de casino chegou, em 2022, aos quase 10 000,0 milhões de euros (€ 9 938,8 milhões), com os últimos três meses do ano a registar um volume de apostas de 2 983,0 milhões de euros.

Os slots ou máquinas de jogo representam cerca de 80% do volume de apostas nos casinos online, com a roleta francesa e o jogo do 21/Blackjack a fechar o top 3, com 14% de volume de apostas, no total.

Pode, em sites ou apps, como a Betway, descobrir o lançamento de novos jogos e verificar as novas apostas apresentadas ao mercado.