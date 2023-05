Porque é que as casas de madeira estão a tornar-se tão populares em Portugal?

Nos últimos anos, Portugal tem registado um aumento da popularidade das casas de madeira, seja como residência principal, ou casa de férias. Embora o betão ainda seja o principal material de construção no nosso país, muitos proprietários estão agora a optar pelo calor e pela beleza natural da madeira nas suas construções. Então, o que é que está por detrás desta tendência e quais são as vantagens de ter uma casa de madeira em Portugal?

As construções e abrigos em madeira são uma tendência relativamente recente no nosso país, sobretudo se pensarmos nos países do norte da Europa, onde a visão de belas casas de madeira em cenários naturais é muito mais comum. No entanto, seja utilizada para construir uma casa ou um modesto anexo no seu jardim (as possibilidades são muitas) a madeira está a ganhar popularidade em Portugal, à medida que cada vez mais famílias escolhem este material para a construção. Se quiser saber mais sobre as vantagens das casas de madeira e até ver alguns modelos, visite esta página.

Vantagens da madeira na construção de casas e anexos

Um dos principais fatores que impulsionam a popularidade das casas de madeira em Portugal é o clima – mais especificamente, os nossos invernos amenos e verões quentes. Apesar de os materiais de construção tradicionais serem mais populares, são até mais difíceis de trabalhar. O betão e o tijolo absorvem o calor durante o dia, tornando os edifícios mais quentes, e depois libertam o calor durante a noite, fazendo com que as temperaturas desçam rapidamente. Em contrapartida, a madeira é um excelente isolante, mantendo uma temperatura mais estável e maior conforto ao longo das estações. Isto é particularmente importante em Portugal, onde comprar equipamentos de ar condicionado é ainda uma impossibilidade para muitas famílias.

Outro fator que contribui para a popularidade das casas de madeira em Portugal prende-se com a sua estética. Estas construções são frequentemente associadas a um aspecto rústico e natural, que se integra perfeitamente no ambiente circundante. Além disso, a construção destes bucólicos refúgios é, muitas vezes, feita de acordo com processos mais tradicionais, o que é tem também, para muitos, um encanto muito particular. Por outro lado, as casas mais ecológicas são uma tendência que está a impulsionar a procura das casas de madeira. Construídas com materiais renováveis, recicláveis e biodegradáveis, a madeira é uma opção que atrai os mais sensíveis às questões ambientais. Além disso, estas construções são frequentemente mais eficientes em termos energéticos do que as casas tradicionais, uma vez que a madeira tem excelentes propriedades de isolamento que ajudam a reduzir os custos de aquecimento e arrefecimento.

As casas de madeira têm mais risco em caso de incêndio?

Ao contrário do que muitos pensam, a madeira usada na construção civil pode durar muito tempo e ser bastante resistente. O material é previamente submetido a testes que confirmam a sua robustez, além de ser alvo de tratamentos que prolongam a longevidade e asseguram que está apto para ambientes mais adversos.

Uma das maiores preocupações dos clientes prende-se com os incêndios florestais que ocorrem no país durante o Verão. No entanto, como muitos estudos apontam, a madeira é um material seguro, mesmo em caso de incêndio. Desde que haja um bom planeamento, construção e manutenção regular, não haverá problemas. Para minimizar o risco de incêndio, é importante construir a casa longe de zonas de floresta densa e rodeada por uma zona de terreno limpo. Quanto à manutenção, esta deve ser feita pelo menos uma vez por ano. Analise e repare quaisquer danos na madeira, como apodrecimento ou infestações de insetos, e garanta que a casa está devidamente selada e ventilada, para reduzir o risco de acumulação de humidade.