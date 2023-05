A Câmara Municipal de Almeirim terminou, na quarta-feira dia 18 de maio, o ciclo de aulas temáticas promovidas no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo.



Com esta iniciativa todas as crianças do concelho, que frequentam as Atividades de Enriquecimento Curricular, tiveram oportunidade de experimentar e perceber o que se pode fazer no Atletismo.

O projeto terminou com as crianças da EB dos Charcos.