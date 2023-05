Conheça Todos os Tipos de Slots Online em Portugal

A maioria das slots online em Portugal são muito intuitivas e fáceis de jogar, bastando apenas clicar num botão para os rolos começarem a girar. No entanto, nem todas as máquinas de jogos que encontramos nos casinos são iguais.

E nem sempre é fácil dizer qual a melhor máquina, uma vez que isso depende do perfil de cada utilizador.

Mas no que diferem os vários tipos de slots? Quais as máquinas com maior hipótese de ganhos?

6 Tipos de Slot Machines Online

Num primeiro olhar, todas as máquinas dos casinos parecem iguais. Porém, não é bem assim. Existem pequenos detalhes que distinguem as melhores slots online de outras com menos qualidade.

image-1024×727.png

Nos casinos online em Portugal, pode encontrar os seguintes tipos de máquinas:

3-Reel: Este é o modelo original de uma slot machine e o que encontramos mais vezes nos casinos físicos. Com um design simples, apresentam três rolos, pagamentos reduzidos e são indicadas para jogadores menos experientes.

5-Reel: São máquinas de cinco rolos e são mais comuns de encontrar num casino online. A experiência de jogo é mais imersiva do que nos três rolos e há, também, um maior número de linhas de pagamento.

Vídeo Slots: São slots temáticas e apresentadas em vídeo, com conteúdo interativo relacionado com desporto, cinema, música, entre outros. O número de rolos pode ser superior a cinco e as linhas de pagamento também são mais abundantes.

Megaways: Esta tipologia de máquina opera num software diferente de outras, dado que inclui modificadores e estes criam centenas de novas linhas de pagamento. Os símbolos são alterados a cada rodada e os ganhos podem chegar aos milhares.

Megaquads: Apesar de apresentarem quatro painéis com rolos 4×4, estas slots funcionam de forma similar às tradicionais. Os apostadores são confrontados com símbolos incríveis e existem milhares de formas de obter ganhos.

Jackpot Progressivo: Estas slots acumulam um prémio por cada aposta feita, até este sair a um jogador felizardo. Assim que o valor sair, o jogo regressa ao processo inicial de acumulação.

Notas Finais

Entre os jogos de casino autorizados em Portugal, as slots machines são aquelas que encontramos em todas as marcas. Contudo, é preciso ter em atenção que estas máquinas não são todas iguais.

Aliás, depois de se registar num casino online e começar a explorar os títulos disponíveis, vai notar que existem diferentes tipologias de slots, umas com mais rolos e outras com mais linhas de pagamento.

Os símbolos, os temas e também os ganhos variam consoante a máquina que escolher.