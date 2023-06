Receitas do jogo online em Portugal batem recorde no ano passado

Como tem vindo a ser habitual, o mercado do iGaming em Portugal voltou a crescer

significativamente, com os jogos de fortuna online a terem uma subida recorde de 56,2% no último trimestre de 2022.



Segundo o relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) relativo ao quarto trimestre do ano passado, os portugueses apostaram, em média, 31 milhões de euros por dia em jogos de casino e apostas online durante todo o ano de 2022.

As receitas provenientes do jogo online subiram para um recorde de quase 200 milhões de euros (195,3) durante os meses de outubro, novembro e dezembro, mas acabou por existir uma surpresa inesperada.

A febre do Mundial ajuda em novo recorde de apostas

Analisando o relatório do SRIJ, conseguimos ver que só em apostas desportivas os utilizadores online investiram, durante 2022, aproximadamente 1,5 mil milhões de euros. No último trimestre, a subida foi de 22,9%, comparando com o terceiro trimestre e, no período homólogo, a subida foi de 30%.

Analisando por desportos, o futebol foi rei e senhor, com 74,2% das apostas a incidir sobre si. Já o basquetebol teve 12,5%, o ténis 7,6% e as restantes modalidades apenas 5,7%.

Em ano de Mundial, e sem surpresas, 25% das apostas feitas no futebol foram sobre a maior competição do mundo. Em segundo lugar veio a milionária UEFA Champions League (7,4%), com o campeonato interno português a completar o pódio, com 6,9%.

Vale a pena também mencionar que foi na altura do Mundial do Catar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro) que o valor das receitas brutas foi, em comparação com o mesmo período de 2021, a mais baixa, com 43,8%.

Casinos online são ainda os favoritos dos portugueses

Já não é novidade que os casinos online, que tiveram um autêntico boom de novos jogadores durante a pandemia, é o modo de jogo favorito nos casinos portugueses. Jogos como o Blackjack, a roleta e, claro, as slot machines, fazem já parte do modo de vida de muitos portugueses e o relatório do último trimestre mostra isso mesmo.

Só nestes três últimos meses de 2022, os casinos online deram receitas de 109,8 milhões de euros, um aumento de quase 50% relativamente a período homólogo (48,3%) e mais 23,8% do que no terceiro trimestre.

Os quase 3 mil milhões de euros jogados em casinos online portugueses durante o quarto trimestre de 2022 também são novo recorde no nosso país e mais um exemplo de como o mercado iGaming em Portugal ainda está numa rota de crescimento muito significativa.

Analisando os valores pelos vários tipos de possibilidade de jogo nos casinos online, conseguimos confirmar o que tem sido o comum nos últimos relatórios: os portugueses adoram jogar nas slot machines.

As máquinas de slots foram o modelo de jogo mais popular durante os últimos meses de 2022, tendo uma percentagem do valor global das apostas de 79,8%, quase três quartos da totalidade do dinheiro apostado.

A completar este pódio, temos a roleta francesa com 8.5% das preferências e o blackjack com 5,5%.

Um mercado que ainda tem muito por onde crescer



Este relatório do SRIJ menciona ainda mais alguns dados muito importantes, como, por exemplo, um claro aumento de novos jogadores.

Só entre outubro e dezembro, mais 340 mil jogadores registaram-se num dos 16 operadores com licença para Portugal, e cerca de 60% destes novos registos foram de pessoas com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos.

Também aumentou o número de jogadores que pediram a sua autoexclusão, com mais 150 mil pessoas a pedirem para parar de jogar.

Contudo, é importante realçar que esta subida de autoexcluídos não se deve apenas a pessoas com uma adição ao jogo. «Autoexcluídos não significa que haja pessoas a ficar viciadas.

Verificamos muito, sobretudo no final dos meses, que há utilizadores que o fazem, até, por uma questão de controlo de gastos, por exemplo. Essa é uma estratégia que saudamos», mencionou Ricardo Domingues, presidente da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online em declarações ao Diário de Notícias.