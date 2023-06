As maiores rivalidades do futebol europeu!

O futebol é muito mais que um esporte. É um espetáculo, um evento esportivo fascinante e emocionante, no qual torcedores e amantes do futebol assistem ao jogo de seu time contra outros, com objetivos de vencer, dominar, se classificar ou levantar o troféu, e os apostadores fazem previsões e apostas nas novas casas de apostas em Portugal 2023. Os torcedores ficam apaixonados e animados em apoiar seu time nas disputas contra os rivais e muitas vezes ficam com raiva e hostilidade contra os adversários, dominados pelos momentos intensos das partidas de futebol e dos confrontos entre os clubes.

Nem todas as partidas evocam sentimentos e emoções tão intensas. É claro que existem partidas que geram maior interesse e desencadeiam mais reações, positivas ou negativas dos torcedores. Apenas imagine assistir seu time favorito jogando contra seu maior adversário de todos os tempos – é uma partida e tanto! É um sentimento muito intenso, a atmosfera do jogo deixa todos animados, as equipes estão prontas para um combate e os fãs vão à loucura!

Certamente existem algumas rivalidades no futebol que são consideradas as mais clássicas, rivalidades de longa data que permanecem ao longo dos anos, seja porque historicamente os times estão lutando entre si por uma posição ou mesmo porque os times estão oferecendo uma experiência única e inesquecível ao espectador, com momentos futebolísticos intensos e únicos.

Quando tratamos de rivalidades, podemos mencionar também o interesse que alguns fãs têm em acompanhar a carreira de seus ídolos do mundo do esporte e saberem quanto os jogadores ganham em suas trajetórias, procurando saber se estão atrás ou à frente de determinados atletas profissionais.

Vamos ver as maiores rivalidades do futebol mundial…

Manchester United x Liverpool

Este é um jogo extremamente interessante, não só para os fãs das equipes, mas também para os amantes do futebol. É um clássico de todos os tempos entre os dois principais clubes ingleses, que tradicionalmente lutam pelo troféu. É literalmente impossível pensar em rivalidades no futebol e não incluir a forte competição entre esses dois.

Manchester United x Manchester City

O Manchester United também tem outros “inimigos” além do Liverpool. O Manchester City também é um grande rival do United e sempre que esses dois se encontram, assistimos ao “Manchester Derby” – uma rivalidade entre dois times que jogam em estádios separados por apenas 6 quilômetros!

Panathinaikos x Olympiacos

Os eternos “inimigos” do futebol grego! Uma rivalidade histórica, que reflete valores, tradições e fundamentos sociais conflitantes. Uma rivalidade que também era sobre a batalha entre a classe trabalhadora e a classe alta, Atenas contra o Pireu. E embora essas diferenças históricas, sociais e tradicionais tenham desaparecido, a animosidade entre os torcedores dos dois clubes continua intensa.

Barcelona x Real Madrid

É seguro afirmar que falar de rivalidades sem uma referência especial aos dois melhores clubes do futebol espanhol é simplesmente impossível. O famoso “El Clasico” – a batalha entre Barcelona e Real Madrid, é um dos jogos mais esperados do mundo do futebol. Enquanto o termo “El Clasico” foi inicialmente usado para o jogo das equipes no campeonato espanhol, hoje é usado para se referir a qualquer jogo entre os dois clubes. Há algumas coisas que separam o Barcelona e o Real Madrid: divisões políticas, história e valores sociais. As duas equipes estão competindo entre si por troféus, copas, posições e pelos melhores jogadores de futebol. Notavelmente, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid têm contratado historicamente os jogadores de futebol mais bem-sucedidos do mundo!

Lázio x Roma

Esta é a maior disputa do futebol italiano, o conhecido “Derby della Capitale”, a eterna luta entre os dois principais clubes de futebol do país, que entre outros, dividem o mesmo estádio – Stadio Olimpico – que só aumenta o desprezo e hostilidade que os torcedores de um time sentem pelos torcedores do outro! Sempre que Lazio enfrenta Roma, temos um dos maiores confrontos, estendendo-se para além do futebol – é também uma “batalha” social entre a classe alta de Lazio e a classe trabalhadora de Roma.

AC Milan x Inter

Assim como Roma e Lazio, AC Milan e Inter também são uma dupla extremamente interessante quando jogam um contra o outro. A hostilidade entre os dois clubes têm suas origens na história, mas se perpetua no tempo, pois os dois clubes também dividem o mesmo estádio, o chamando de casa. E estamos falando de San Siro, onde os grandes jogos entre os dois proporcionaram momentos futebolísticos emocionantes.

Benfica x Porto

O futebol português vê o seu calor se intensificar quando o Benfica enfrenta o Porto – o que é vulgarmente conhecido como “O Clássico”! É a rivalidade entre o sul e o norte, uma disputa entre o tradicionalmente dominante Benfica e o mais recente ascendente Porto, um embate entre dois clubes de peso do país que lutam pelo domínio e título. Este confronto é o acontecimento absoluto do futebol em Portugal, mas infelizmente tem sido marcado por episódios violentos, que só diminuem o valor do futebol.