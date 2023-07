Jogos para telemóvel que se destacam

As slots são dos jogos mais procurados para smartphone

Hoje em dia, existem milhares de jogos disponíveis para várias plataformas, e uma delas são os smartphones. Se antes, os jogos só podiam ser encontrados em consolas e computadores, hoje, com a evolução da Internet e da tecnologia, os telemóveis são a plataforma mais utilizada para os fãs deste tipo de entretenimento. Com o aumento do número de dispositivos na população mundial, a tendência tem sido sempre o crescimento do número de jogadores através deste tipo de plataformas.



O facto de ser possível jogar a qualquer momento e com adversários de todo o mundo, cativa os utilizadores a jogadrem nos seus smartphones. Os jogos são desenvolvidos com cada vez mais tecnologia, que está associada também à segurança que disponibilizam, quer no acesso, quer nos pagamentos, protegendo os dados pessoais de todos os seus utilizadores. As opções estão, geralmente, disponíveis tanto para sistemas Android como IOS.



Apesar da evolução tecnológica, que permite uma oferta de jogos cada vez mais variada e com gráficos e efeitos sonorous cada vez melhores, uma parte dos utilizadores ainda procura os jogos tradicionais, tais como o Pac-Man, Pou, Tetris ou Snake, que também estão agora disponíveis para telemóveis. Estes jogos, embora sigam as regras base de quando foram criados, foram melhorados e têm agora novas versões, para tornar a experiência mais interessante para o jogador. O Pou, por exemplo, tem mais de 500 milhões de downloads no Android desde o seu lançamento, embora já tenha ultrapassado 1200 milhões em toda a história, enquanto o Pac-Man conta com mais de 100 milhões de downloads. Cada jogo possui as suas características, e muitos possuem muitas variants, dando uma oferta diversificada aos seus fãs.



No caso dos jogos mais recentes, os mais procurados atualmente são o Pokémon GO, o Apex Legend Mobile, o Free Fire Max, o Battle Royale, o Call of Duty Mobile, o Genshin Impact e o Yu-Gi-Oh! Master Duel. No caso do Free Fire, por exemplo, existem já torneios que decorrem a nível mundial, que chegam aos vários milhões de espectadores em simultâneo, colocando este como um dos principais eventos do setor, a nível global. O Battle Royale da Garena, por sua vez, chegou a 142 milhões de horas de assistência pelos seus fãs, ficando na terceira posição entre os jogos mobile.



Entre os jogos mais famosos, estão as slot machines, disponíveis nas melhores plataformas de casino online. Estas plataformas disponibilizam uma vasta seleção de jogos, com diferentes temas, adaptados às preferências de cada jogador, com vários modelos de apostas, ganhos, probabilidades e tipos de jogo. Desde maquinas de frutas clássicas a slots de video modernas, existe oferta para todas as preferências. As slots têm cada vez mais animações com efeitos especiais e, além da facilidade das regras, da rapidez e emoção de jogo, as slots são dos jogos mais procurados pois oferecem, geralmente, uma taxa de retorno que pode chegar aos 99%. Nas slots, a probabilidade de chegar a uma combinação vencedora pode variar de máquina para máquina, mas depende, essencialmente, da quantidade de rolos de cada uma. As slots com três rolos normalmente pagam melhor do que as de cinco, pois, quanto mais rolos existem, maior é o número de símbolos, reduzindo a probabilidade de vencer. As slot machines são, atualmente, repsonsáveis por cerca de 70% de todas as receitas oriundas dos jogos de casino online, conforme indica o Serviço de Inspeção e Regulação de Jogos, uma entidade do Turismo de Portugal, que regula a atividade de casino online em Portugal.



Outros jogos de casino são também muito procurados para telemóveis, tais como o póquer, o blackjack, a roleta ou o bingo. No caso da roleta ou do póquer, por exemplo, é possível realizar torneios online com jogadores de todo o mundo, a qualquer hora do dia, desde que exista um acesso de qualidade à Internet. Além disso, muitos destes jogos de casino, por serem jogador online, oferecem bónus e promoções, que podem ajudar o utilizador a aumentar os seus ganhos.

Os jogos desenvolvidos para smartphones, onde se incluem os jogos de casino online, estão a evoluir cada vez mais, nas opções e na qualidade que proporcionam. No futuro, espera-se que, com tecnologias emergentes como o 3D, a Inteligência Artificial, a Realidade Virtual ou a Realidade Aumentada, este seja um mercado ainda mais vasto, com oferta adequada a qualquer tipo de jogador. O casino online não será, certamente, excepção, e toda a sua oferta de jogos e entretenimento tem vindo a beneficiar, e espera-se que assim continue, dos avanços tecnológicos, para proporcionar cada vez melhores momentos aos seus utilizadores.

