Natal da Missão Continente escolhe Misericórdia de Almeirim

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim foi selecionada para fazer parte da campanha de Natal da Missão Continente “A Ajuda Mora ao Lado”!

No decorrer da campanha, cada loja terá três instituições de proximidade associadas, cabendo ao Cliente selecionar a instituição que pretende apoiar no momento da compra, através da aquisição de vales solidários associados.

A partir de 1 de novembro, será possível contribuir para a sua instituição através da aquisição de vales solidários de 1,00€ ou 5,00€ na loja Continente Bom Dia – Alpiarça.

A partir do final de novembro, a campanha estará também na App do Cartão Continente, permitindo a doação para cada uma das cerca de 1000 instituições envolvidas na campanha. Esta solução irá permitir amplificar a oportunidade de doação associada à sua instituição, dando a possibilidade de contribuir através da doação de saldo do Cartão Continente ou via Continente Pay.