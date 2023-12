“𝐔𝐩𝐜𝐲𝐜𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐜̧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐮𝐩𝐚” em exposição na Chamusca

A exposição “𝐔𝐩𝐜𝐲𝐜𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐜̧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐮𝐩𝐚”, do curso de costura promovido pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional com o apoio do Município da Chamusca, está patente ao público na Oficina Colaborativa da Chamusca (Antigo Lagar) até ao dia 22 de dezembro e pode ser visitada entre as 10h e as 17h.

O curso de costura está a decorrer desde junho de 2022, tem sido um sucesso e conta ao momento, com 19 formandas e duas formadoras do IEFP.

Na exposição “𝐔𝐩𝐜𝐲𝐜𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐜̧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐮𝐩𝐚” encontra várias peças elaboradas pelas formandas, que vão desde trabalhos de costura a bordados em roupas, malas, carteiras e porta-chaves. Algumas das peças estão disponíveis para venda.