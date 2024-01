Nigéria de Nuno Carrapato está nos oitavos de final da CAN

A seleção da Nigéria, do técnico almeirinense Nuno Carrapato, apurou-se para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN2023) de futebol.

A Nigéria venceu por 1-0 a Guiné-Bissau, na terceira e decisiva jornada do grupo A, com um autogolo de Opa Sanganté, aos 36 minutos da partida.

A seleção liderada por José Peseiro terminou o agrupamento no segundo lugar, com sete pontos e em igualdade com a Guiné-Equatorial, primeira, que tem vantagem na diferença de golos, muito por culpa do 4-0 imposto à Costa do Marfim.

Nos oitavos de final, a Nigéria vai encontrar o segundo classificado do Grupo C, que será Senegal, Guiné ou Camarões.