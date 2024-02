No fim de semana de 3 e 4 de fevereiro nas pistas de Almeirim e Alpiarça realizaram-se os campeonatos de sub 20 e os campeonatos de Santarem 2024 de inverno e pista coberta.



Com 130 atletas em representação de vinte clubes filiados aproveitaram a bom tempo em Almeirim e as condições da Nave Desportiva para tentar realizar as melhores marcas possíveis: Coletivamente nos sub-20 o Tomar Athetics em ambos os géneros, já nos campeonatos de Santarém a Associação 20 Km de Almeirim venceu em femininos e o Tomar Athetics em masculinos.



Vara Masc.

João Apolinário A20Km Almeirim 3.85



Altura Fem.

Beatriz Duarte A20Km Almeirim 1.38



Peso Fem.

Rita Paciência A20Km Almeirim 8.60

Vara Fem.

Sol Soares A20Km Almeirim 2.35





No próximo fim de semana, em Fátima, realiza-se o Campeonato Distrital de Lançamentos Longos e no Domingo em Almeirim o distrital de Corta Mato Longo.

IMAGEM ILUSTRATIVA