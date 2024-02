A 18.ª Corrida das Pontes, que integra a 18.ª Corrida da Família, realiza-se a 26 de maio. Organizada pelo Município de Coruche com colaboração técnica da empresa Trilho Perdido, a prova principal compreende um circuito de 10 quilómetros em estrada plana, a que se somam três quilómetros da Corrida da Família, destinada a todos os que desejam participar na festa desportiva pelo prazer de correr ou caminhar, sem intuito competitivo.



A prova terá início às 10 horas com partida e chegada ao Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos. Aos cinco e aos 7,5 quilómetros haverá abastecimento de água e, na chegada à meta, fruta e líquidos. Como é habitual, está prevista uma aula prévia de aquecimento. As inscrições são obrigatórias e estão abertas até dia 20 de maio, com descontos até 30 de abril (7,5 euros até 30 de abril e 10 euros de 1 a 20 de maio). Já a participação na Corrida da Família requer inscrição, mas é gratuita. A correr ou a caminhar, são largas centenas de atletas que participam anualmente nesta grande festa desportiva do Concelho.



+info: 18.ª Corrida das Pontes mexe com Coruche a 26 de maio – Câmara Municipal de Coruche (cm-coruche.pt)