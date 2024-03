Salvaterra de Magos: Detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Santarém, através de militares do Posto Territorial de Marinhais, no dia 17 de março, deteve um homem 23 anos, por tráfico de estupefacientes, na localidade de Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda abordaram o condutor de um veículo que manifestou um comportamento suspeito. No âmbito das diligências policiais foi realizada uma busca ao veículo e uma revista pessoal de segurança ao suspeito, que culminaram na apreensão de 180 doses de haxixe e na detenção do suspeito.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.