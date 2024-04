Humorista Manuel Cardoso sobe ao palco do Cineteatro da Chamusca

O Município da Chamusca recebe sábado, 13 de abril, o terceiro espetáculo inserido no Círculo de Comédia de stand up comedy, que teve início em janeiro e que decorre até ao próximo dia 25 de maio, no cineteatro da Chamusca.

Depois do sucesso de Francisco Menezes e do Tio JEL, agora é a vez de Manuel Cardoso subir ao palco com o seu novo espetáculo a solo “RED FLAG”, numa onda de humor irresistível, que promete verdadeiros momentos de gargalhadas.

Conhecido pelo seu talento único de fazer rir o público com suas observações astutas e o seu humor inteligente, Manuel Cardoso é um dos mais populares e requisitados humoristas e guionistas da nova geração. Com uma abordagem inteligente e perspicaz, o artista oferece uma visão humorística sobre os temas do dia-a-dia.

Manuel Cardoso integra atualmente a equipa de guionistas do “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”, programa de Ricardo Araújo Pereira, transmitido semanalmente na SIC, e faz parte do elenco de “Falsos Lentos”, um podcast semanal de humor sobre futebol.

O humorista passou duas temporadas fora de Portugal para fazer stand up, em Londres e em Nova Iorque e foi um dos fundadores do grupo humorístico Bumerangue. Autor da rubrica radiofónica “Pão para Malucos”, que esteve no ar diariamente na Antena 3, entre 2018 e 2021, Manuel Cardoso assinou durante sete anos crónicas no SAPO 24, tornando-se o ano passado, colunista do Expresso.

Prepare-se para se divertir, para rir e para sair de cada um dos espetáculos repleto de boa-disposição. Cada um dos comediantes traz consigo um estilo único, oferecendo ao público uma diversidade de piadas, observações humorísticas e comentários sarcásticos.

Os bilhetes para o espetáculo “RED FLAG” têm um valor de 12,50€ e estão à venda em Ticketline.pt e no Balcão Único do Município da Chamusca. Os jovens com Cartão Jovem Municipal da Chamusca terão um desconto de 50%.

Dário Guerreiro, o humorista algarvio que ficou conhecido com a expressão “Môce dum Cabréste”, através dos seus vídeos no youtube, fecha o Círculo de Comédia com o seu espetáculo “Pequeno Problema”, no dia 25 de maio. Com o seu estilo descontraído e cativante, garantirá momentos de puro entretenimento.