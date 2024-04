NERSANT em almoço de trabalho com a Embaixada da Hungria

A NERSANT participou no dia 11 de abril num almoço de trabalho com a Embaixada da Hungria, em Lisboa, com o objetivo de estreitar relações institucionais com este país. Com esta presença, a NERSANT pretendeu abrir caminho a um maior relacionamento económico entre a região e este país.

Realizado em Lisboa, o almoço de trabalho contou com a presença Secretário de Estado e Comissário do Primeiro-Ministro da Hungria, Zsolt V. Németh, responsável pela proteção do modo de vida húngaro e dos valores nacionais. Durante o encontro, foram discutidas oportunidades de cooperação e investimento entre Portugal e Hungria, com foco na promoção do comércio bilateral e no intercâmbio cultural.

Destacando o compromisso em fortalecer os laços entre as empresas portuguesas e húngaras, foram servidos no almoço pratos tradicionais da Hungria, preparados por um chef húngaro especialmente convidado para o evento. Esta iniciativa integrou o programa dos Dias Húngaros, organizados em comemoração ao 50.º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

A NERSANT reitera o seu empenho em fomentar parcerias internacionais e impulsionar a presença das empresas da região no mercado global. A participação nesta reunião de trabalho representa mais um passo na estratégia de internacionalização da associação e na promoção do intercâmbio económico entre Portugal e Hungria.