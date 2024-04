Operação “RoadPol – Velocidade”

A Guarda Nacional Republicana GNR, entre o dia 15 e 21 de abril, realiza em todo o território nacional continental uma operação de fiscalização rodoviária, direcionada para o controlo de velocidade, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifique uma maior incidência na sinistralidade e infração aos limites de velocidade, a fim de promover a segurança rodoviária.

Esta operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. No final de 2021, a GNR tornou-se membro da RoadPol, passando a integrar no seu planeamento operacional, as operações planeadas pela referida organização. No âmbito do planeamento anual efetuado pela RoadPol, a GNR com esta ação pretende também sensibilizar a sociedade para comportamentos mais seguros por parte dos condutores e passageiros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.

Em 2023, a GNR registou um total de 84 601 acidentes de viação, sendo que destes, pelo menos 3 447 acidentes tiveram como causa provável a velocidade excessiva ou o excesso de velocidade. Relativamente à fiscalização da velocidade, em 2023, foram registadas 101 169 infrações. Com esta ação, pretende-se também sensibilizar os condutores, para a importância da adoção de comportamentos mais seguros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.