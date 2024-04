Centro de Karaté Shotokan Benfica do Ribatejo apura karatecas para o campeonato nacional

O Centro de Karaté Shotokan Benfica do Ribatejo (CKSBR) participou com cinco karatecas no campeonato nacional de Infantis, Iniciados e Juvenis – fase regional, no domingo, dia 14 de abril, na Póvoa de Santa Iria.

Na vertente de Kata participaram Raquel Castanheira (Juvenil), Mariana Branco (Infantil), Afonso Marinhas (Infantil) e Margarida Silva (Iniciado) . Já na vertente de Kumite participou Vitória Figueiredo (Iniciado-40kgs).

O CKSBR não alcançou o lugares de pódio, mas obteve três 7ºs lugares. Afonso Marinhas, Margarida Silva e Vitória Figueiredo ficaram apurados para o Campeonato Nacional de Infantis, Iniciados e Juvenis, que se realiza no dia 28 de abril, em Ponte de Sor.