Conversas cantadas com José Jorge Letria celebram a Liberdade na véspera de 25 de Abril

Na noite de 24 de abril, o Pátio do Museu Municipal recebe o espetáculo “25 de abril, como eu o vivi”, uma experiência imersiva na memória coletiva (e musical) de Portugal. Mais do que um espetáculo, “25 de abril, como eu o vivi” é uma aconchegante conversa cantada e tocada que abraça o passado, o presente e o futuro de forma íntima e envolvente, explorando as memórias mais marcantes deste período histórico inesquecível e incontornável do País. Criado por Vasco Letria, o espetáculo conta com a presença de José Jorge Letria, figura emblemática da música de intervenção e resistência, do ator e moderador Tobias Monteiro, do pianista António Palma e de Diogo Oliveira na voz.



Fernando Tordo em Coruche nos “50 Anos de Abril” Dispensa apresentações: Fernando Tordo é o nome que, a 26 de abril, pelas 22 horas, comemora o cinquentenário da Revolução dos Cravos em concerto no Pátio do Museu Municipal de Coruche. Intitulado “50 Anos de Abril – Parabéns a Nós”, o espetáculo celebra com canções, histórias e memórias marcantes o espírito de Abril num alinhamento que inclui temas especiais como “Tourada”, “Apenas o meu Povo” ou “Café”, sem esquecer “Estrela da Tarde” ou “Cavalo à Solta”. Escancarando as portas que Abril abriu, o incontornável Fernando Tordo traz a Coruche não apenas uma celebração da música, mas também uma homenagem aos artistas e ao espírito de resistência cultivado antes, durante e depois do 25 de Abril. Mais do que um concerto, esta é uma oportunidade única para reviver as canções e as histórias que marcaram um período histórico do País que urge recordar e sentir.