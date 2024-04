Vice Campeão de Karaté é do concelho de Almeirim

No passado dia 14 de abril, o Centro de Karate Amicale de Almeirim, esteve presente no Campeonato Regional Centro Sul da Federação Nacional de Karate Portugal (FNK-P), em Póvoa de Santa Iria, com três atletas do Dojo de Benfica do Ribatejo.

O campeonato recebeu cerca de 400 atletas da região Centro Sul, com o intuito de fazer o apuramento dos oito melhores classificados em cada categoria, para o Campeonato Nacional de Karaté da FNK-P.

Matias Pedro, pelo segundo ano consecutivo conquistou mais um lugar de pódio neste campeonato. Desta vez destacou-se como vice-campeão. O atleta do concelho de Almeirim, em Kumite Iniciado – 44 Kg, com vários pódios nacionais, segue para o Campeonato Nacional como Vice-Campeão na sua categoria. “Uma vitória bastante justa e competente, que nos leva a acreditar que pode lutar pelo título nacional”, sublinha o clube.

O Duarte Jordão, outro atleta que já nos habituou aos pódios em torneios nacionais, não ficou nos três primeiros lugares, mas conquistou um honroso 5º lugar em Kata Infantil Masculino, apurando-se assim para o Campeonato Nacional.

Por fim, a Carlota Baptista, uma atleta do nosso concelho, com um histórico de pódios nacionais bastante positivo, representou-nos da melhor forma na categoria de Kata Infantil Feminino, mas infelizmente não conseguiu ficar apurada.

O Campeonato Nacional decorre no próximo fim de semana de 27 e 28 de Abril, em Ponte de Sor e esperamos conseguir trazer novamente bons resultados para o nosso Concelho, com as participações dos atletas Matias Pedro e Duarte Jordão.

“Queremos também salientar e agradecer a colaboração da CMA, onde nos cedeu uma sala do Pavilhão Municipal de Almeirim, para conseguirmos preparar os nossos atletas para as respetivas competições”, conclui o clube.