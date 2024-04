Câmara Municipal de Coruche lança consulta pública ao mercado para Habitação Acessível

A Câmara Municipal de Coruche anuncia o lançamento da Consulta Pública ao Mercado nº 01/2024, no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível. Aprovada em reunião de Câmara realizada a 27 de março de 2024, a iniciativa surge no seguimento de um protocolo de colaboração entre o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

A Consulta Pública ao Mercado visa a aquisição de prédios e frações habitacionais localizados na União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, no concelho de Coruche, por parte do IHRU.