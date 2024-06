Espetáculos de Bombocas, Ivo Lucas e Rouxinol Faduncho este fim de semana na feira mais antiga do concelho da Chamusca

A Feira mais antiga do concelho da Chamusca acontece este fim de semana, numa organização do Município da Chamusca e da União das Freguesias de Parreira e Chouto.

A Feira de S. Pedro e do Chocalho, conhecida antigamente por Feira de Levante, começa hoje sexta-feira, dia 28 de junho, e prolonga-se até domingo (30 de junho). Durante três dias não vão faltar espetáculos de música, exposições, atividades desportivas, gastronomia, folclore, mostras de artesanato e de produtos locais, animação e sobretudo cultura e tradição.

A animação musical está garantida com os espetáculos da banda Bombocas (hoje, 28 de junho), Ivo Lucas (29 de junho, dia de S. Pedro) e de Rouxinol Faduncho (30 de junho). A música promete continuar pela noite dentro na tenda S. Pedro, com a presença da banda BE-King e do DJ L_Barral, sexta-feira e sábado, respetivamente.

A Feira de Levante e Mercado, considerada uma das atrações principais desta festa, tem lugar no domingo, pelas 08h00 e por lá não vão faltar os típicos chocalhos de todos os tamanhos e com os mais diversos sons, quinquilharias, bugigangas, roupa, artesanato ou fruta, num evento que acaba por ser uma montra das atividades económicas locais.

A Feira mais antiga do concelho da Chamusca

Conta a história que os pastores e boieiros foram os primeiros a juntarem-se nesta aldeia, para procurar trabalho, aproveitando a época de ajuste e troca de chocalhos para o gado. O dia de São Pedro tornou-se o dia do seu encontro, marcado pela troca desses chocalhos.

A sombra dos sobreiros servia como o local onde se discutiam as “comedrias” – as condições de trabalho dos pastores para guardar os rebanhos de ovelhas, cabras e varas de porcos dos seus novos patrões.

A evolução dessa troca para um comércio mais amplo foi rápida, abrindo espaço para artesãos e comerciantes de diversos utensílios agrícolas. Assim, a feira passou a oferecer baldes e púcaros de leite, além das cardas usadas para forrar tamancas, o calçado mais comum da época.

Esta tradição perdura, fazendo da feira a mais antiga do concelho da Chamusca, um evento que ainda hoje celebra as raízes e a cultura local.

Feira de S.Pedro e do Chocalho com programa para todos

A abertura oficial está marcada para hoje às 20h, segue-se o baile (21h), o concerto da banda Bombocas (22h), uma sardinhada no espaço arraial (23h30) e a atuação da banda BE-King (00h30).

O sábado fica marcado pelo V Grande Encontro dos Jovens de Ontem (11h), pela missa festiva, seguida de Procissão e Bênção dos Dons em Honra do Apóstolo S. Pedro (16h30), pelo Encontro de Futebol de Formação (17h30), pelo Encontro Amigos do Chouto e Casal Novo Amor (19h30), pelo baile (21h), pelo concerto de Ivo Lucas (23h00), picaria (00h30) e pela atuação do Dj L_Barral.

O domingo começa com a Feira de Levante e Mercado (08h00), segue-se o passeio de cicloturismo e o 38º prémio de atletismo da Feira de S. Pedro 2024 (às 08h30 e às 09h30 respetivamente), rastreios de saúde (10h15), Charanga Os Batatas (15h30), o Festival de Folclore (18h30), o baile (20h30) e a fechar três dias de festa o espetáculo de Rouxinol Faduncho (21h30).

O Chouto continua a ser assim, no final de junho, um lugar de reencontro das suas gentes. A Feira de S. Pedro e do Chocalho é a festa onde se renovam as energias para recomeçar, de novo, um longo ano de trabalho.