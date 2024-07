Instituto Politécnico de Santarém apresentou a Universidade Europeia ACE2EU

A Applied Connected, Entrepreneurial and Engaged European University (ACE2EU) tem como missão preparar alunos, funcionários, pesquisadores e partes interessadas externas com conhecimentos, habilidades e competências para enfrentar desafios futuros, promovendo uma transformação social sustentável. Para isso, utilizam a abordagem ACE2EU, colaborando com partes interessadas externas para criar oportunidades de aprendizagem conjuntas e inovadoras em educação, pesquisa, inovação e serviço à sociedade. Essas oportunidades são desenvolvidas por equipes multidisciplinares europeias, compostas por alunos, funcionários, pesquisadores e partes interessadas.

A Universidade Europeia abrange 9 países e inclui Universidades de Investigação, Ciências Aplicadas, Medicina, Politécnicas e Cultura e Artes, acolhendo diferentes regiões da Europa, incluindo os Balcãs: Politécnico de Santarém (Portugal), Carinthia University of Applied Sciences (Áustria), Technishe Hochschule Inglostadt (Alemanha), University Francisco de Vitoria (Espanha), Latvian Academy of Culture (Letónia), Kaunas University of Technology (Lituânia), , Goce Delcev University (Macedónia do Norte), Medical University of Gdansk (Polónia) e University Constantin Brâncusi Târgu – Jiu (Roménia).

A sessão contou com a presença de representantes da Universidade Europeia ACE2EU, docentes, investigadores, estudantes e outros stakeholders do setor educativo. Durante o evento, foram apresentados os objetivos, benefícios e oportunidades oferecidos por esta colaboração internacional.

O Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, abriu a sessão destacando a importância desta parceria para a instituição e para a região. Seguiu-se uma apresentação detalhada do projeto ACE2EU, conduzida pelo Coordenadora do Projeto, Maria Potes Barbas.

A sessão incluiu também uma mesa-redonda, onde os participantes tiveram a oportunidade de colocar questões e debater ideias sobre o futuro da cooperação académica na Europa. Este evento foi uma oportunidade única para estudantes, docentes e investigadores se envolverem num projeto que promete enriquecer a educação superior na Europa e fortalecer as relações entre as instituições participantes.