𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗼 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗮 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗱𝗲

Regressam à Praia Fluvial do Sorraia os sunsets, a festa da espuma, a canoagem, os torneios de padel e futebol de praia, o cross-training, os caiaques e muita festa pela noite dentro com concertos e DJs convidados. Muito mais do que uma festa dedicada aos jovens, o Festival da Juventude traz este ano à Vila, de 18 a 20 de julho, um grande concerto do rapper português Bispo e os espetáculos “Remember Old Times” e “Bad Guys by DJ John Goulart”.

Também as atuações dos DJs by Antisom, AfricanGroove, Miguel Morais e Rouxinol prometem noites longas e especiais à beira-rio. À festa e à música juntam-se os eventos desportivos, radicais e puros momentos de animação transversal a três dias intensos, envolvendo agentes culturais, associativos e toda a comunidade.

As atividades são gratuitas e abertas à população.

+Info:Coruche vibra com juventude em festa de 18 a 20 de julho – Câmara Municipal de Coruche (cm-coruche.pt)