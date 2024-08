Operação “Hermes – Viajar em Segurança” 2024

A Guarda Nacional Republicana (GNR), a partir de hoje, dia 9 e até dia 11 de agosto, realiza uma operação de patrulhamento, controlo e fiscalização rodoviária, orientando o esforço para os períodos e vias mais críticas na sua área de responsabilidade, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária, em especial no que se refere a veículos de duas rodas a motor, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança.

No período compreendido entre o dia 9 e até o dia 11 de agosto, decorre o Campeonato Mundial de Superbike, no Autódromo Internacional do Algarve – Portimão, sendo expectável um aumento da circulação rodoviária de veículos de duas rodas a motor, a GNR vai intensificar as ações de patrulhamento, de controlo e fiscalização rodoviária, nos principais eixos rodoviários nacionais, em particular nas vias rodoviárias de acesso ao sul do País.

O objetivo principal desta ação é o reforço da segurança rodoviária, garantindo a fluidez do tráfego rodoviário e o apoio aos utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança e sensibilizando os condutores para os perigos resultantes da condução imprudente deste tipo de veículos de duas rodas, assim como, para a importância do uso de equipamentos de proteção, nomeadamente, capacete, vestuário e calçado adequado.

A segurança rodoviária e a redução do número de vítimas na estrada são uma prioridade estratégica para a Guarda Nacional Republicana, razão pela qual são desenvolvidas ações de fiscalização diariamente em todo o território nacional, pelo que continuamos a apelar para que sejam observados alguns conselhos de segurança, aquando o exercício da condução, nomeadamente:

· Efetuar um planeamento cuidadoso e atempado das viagens;

· Descansar convenientemente antes de realizar viagens mais longas;

· Adequar a velocidade às condições meteorológicas, às caraterísticas da via e ao volume de tráfego rodoviário;

· Evitar realizar manobras perigosas que possam resultar em embaraço para o trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes;

· Não ingerir bebidas alcoólicas;

· Não manusear o telemóvel;

· Utilizar capacete devidamente ajustado, caso conduza veículos de duas rodas;

· Utilizar vestuário de proteção, caso conduza veículos de duas rodas;

· Adotar uma condução atenta, cautelosa e defensiva.