Videógrafo de Almeirim acompanha tour de um dos maiores cantores do mundo

César Lima, à direita na imagem, é um dos videógrafos que está a fazer a tour europeia de Roberto Carlos.



“Que orgulho tenho no caminho trilhado a cada dia, as poucas horas de sono, os momentos, o querer sempre aprender mais e mais, o ter pessoas que me ajudaram a formar a minha pessoa, desde família, amigos, professores se não fossem vocês este caminho não seria possível”, disse o também proprietário da Flipartes.



Roberto Carlos, de 83 anos, atuou no dia 19 de setembro, no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, e, em outubro, no dia 4 atua em Lisboa e, no dia 6, em Braga.

Os espetáculos em Portugal fazem parte da digressão europeia, quando o músico contabiliza com 70 álbuns e mais de 150 milhões de exemplares vendidos, segundo dados da promotora.

Natural do Estado brasileiro do Espírito Santo, foi no Rio de Janeiro que começou a fazer carreira em bandas como The Sputnicks e The Snakes, esta já ao lado de Erasmo Carlos (1941-2022), que se irá tornar o seu preferencial companheiro de composição.